0553 313 94 23

Yeni kabineye Meclis’ten 3 isim

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemin edip resmen göreve başlaması ile birlikte yeni kabine de açıklanacak. Hükûmete alınacak vekil sayısının 3 kişi ile sınırlandırılması bekleniyor.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 07:07
Yeni kabineye Meclis’ten 3 isim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kuracağı ‘Başkanlık kabinesi’ için Ankara kulislerinde farklı isimler gündeme gelirken, AK Parti’nin 295 olan sandalye sayısı nedeniyle Meclis’ten kabineye alınacak milletvekili sayısının 2 veya 3 kişi ile sınırlandırılabileceği belirtiliyor.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 24 Haziran seçimlerine ilişkin kesin sonuçları 5 Temmuz günü açıklayacağı belirtilmişti. Ancak, sonuçların bugün saat 17.00’den sonra açıklanabileceği gündeme geldi.

Sonuçlar bugün açıklanırsa Meclis’teki yemin süreci de bir gün önceye alınacak. AK Parti kurmayları bu durumda, milletvekillerinin 7 Temmuz’da, Cumhurbaşkanının da 8 Temmuz Pazar günü yemin edeceğini dile getirdi. Erdoğan’ın Pazar günü TBMM’de yemin edip mazbatasını alması ile birlikte ise, yeni sistemin ilk kabinesinin aynı gün veya bir gün sonra açıklanacağı belirtiliyor.

TBMM’DE ÇOĞUNLUĞUN KAYBEDİLMESİ İSTENMİYOR

AK Parti’de yeni kabine için yoğun bir kulis faaliyeti de yürütülüyor. AK Parti’nin 295 olan sandalye sayısı nedeniyle Meclis’ten kabineye alınacak milletvekili sayısının 2 veya 3 kişi ile sınırlandırılabileceği belirtiliyor. Erdoğan’a, Meclis komisyonlarındaki çoğunluğun kaybedilmemesi için en fazla 3 milletvekillinin istifa ettirebileceği bilgisi verildi.

Bu sebeple kulislerde, eğer kabineye bir transfer olacaksa, bunun 3 kişi ile sınırlı kalacağı belirtiliyor. AK Parti kurmayları bu konuda “Kabineye mevcut milletvekillerinden 2-3 arasında isim alınabilir.

Çünkü Meclis’teki sandalye sayısı 300’ün üzerinde olsaydı, Sayın Cumhurbaşkanı bu çoğunluğu kaybetmek istemez ve kimseyi almazdı. Ama şu anda ha 295 olmuş ha 290 olmuş değişen bir şey olmaz.

Her iki durumda da MHP ile ortak hareket etmemiz gerekiyor. O nedenle kabineye milletvekilleri arasından da aldıkları olacaktır” değerlendirmesini yaptı.

Kurmaylar, komisyonlar ve TBMM Başkanlık Divanı dağılımı konusunda ise “Üç civarında milletvekili arkadaşımız istifa ederse bizim Meclis’teki sayımızda herhangi bir değişiklik olmuyor. Hem başkanlık divanında hem de komisyonlarda bir değişiklik söz konusu olmuyor. AK Parti komisyonlarda tek başına yarısını temsil etme imkânı mevcut” görüşünü dile getirdi.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 07:07
  1. Ankara
  2. yeni kabine
  3. Bakanlar Kurulu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vatanda sordu Erdoğan cevapladı: Yavaş yavaş
    1. Vatanda sordu Erdoğan cevapladı: Yavaş..
    2. Sular durulmuyor! 40 ülke itiraz etti
    3. Bağdadi'nin oğlu öldürüldü!
    4. Çiftlik Bank'ta flaş gelişme! Kritik..
    5. Yeni KHK yayımlandı
    6. 0002’nin sırdaşları tarih oluyor
    7. Anne babalar dikkat! Emniyetten kritik..
    8. Yeni kabineye Meclis’ten 3 isim
    9. Günün âyet ve hadisi
    10. Medine'ye hakaret eden Berna Laçin'e..
    11. Berna Laçin pişkince kıvırdı! Medine..
    12. Beşiktaş'tan Divock Origi bombası
    13. Alişan'dan Berna Laçin'e sert tepki:..
    14. Emniyetten anne-babalara uyarı
    15. Yıldız oyuncudan bomba transfer..
    16. İngiltere 12 yıl aradan sonra çeyrek..
    17. Meteoroloji'den kritik uyarı:..
    18. Müslüman kızın vücuduna haç çizdiler
    19. Şırnak'ta büyük operasyon başladı
    20. Çin’den AB’ye Amerika baskısı
    Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye jet cevap!
    Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye jet cevap!
    Flaş! Eski Başbakan'ın evinden 273 milyon dolar çıktı!
    Flaş! Eski Başbakan'ın evinden 273 milyon dolar çıktı!
    5. yılında Mısır darbesi... Mursi'yi indiren Sisi, ülke ekonomisini böyle batırdı
    5. yılında Mısır darbesi... Mursi'yi indiren Sisi, ülke ekonomisini böyle batırdı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı!
    Kod adı: İntikam! ABD, İsrail ve Yunanistan tatbikatında düşman Türkiye!
    Kod adı: İntikam! ABD, İsrail ve Yunanistan tatbikatında düşman Türkiye!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Şırnak'ta yakalanan teröristler böyle getirildi
    Şırnak'ta yakalanan teröristler böyle getirildi
    YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve AYT puanı kaç olmalı?
    YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve AYT puanı kaç olmalı?