Yeni kabineye Meclis’ten 3 isim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kuracağı ‘Başkanlık kabinesi’ için Ankara kulislerinde farklı isimler gündeme gelirken, AK Parti’nin 295 olan sandalye sayısı nedeniyle Meclis’ten kabineye alınacak milletvekili sayısının 2 veya 3 kişi ile sınırlandırılabileceği belirtiliyor.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 24 Haziran seçimlerine ilişkin kesin sonuçları 5 Temmuz günü açıklayacağı belirtilmişti. Ancak, sonuçların bugün saat 17.00’den sonra açıklanabileceği gündeme geldi.

Sonuçlar bugün açıklanırsa Meclis’teki yemin süreci de bir gün önceye alınacak. AK Parti kurmayları bu durumda, milletvekillerinin 7 Temmuz’da, Cumhurbaşkanının da 8 Temmuz Pazar günü yemin edeceğini dile getirdi. Erdoğan’ın Pazar günü TBMM’de yemin edip mazbatasını alması ile birlikte ise, yeni sistemin ilk kabinesinin aynı gün veya bir gün sonra açıklanacağı belirtiliyor.

TBMM’DE ÇOĞUNLUĞUN KAYBEDİLMESİ İSTENMİYOR



AK Parti’de yeni kabine için yoğun bir kulis faaliyeti de yürütülüyor. AK Parti’nin 295 olan sandalye sayısı nedeniyle Meclis’ten kabineye alınacak milletvekili sayısının 2 veya 3 kişi ile sınırlandırılabileceği belirtiliyor. Erdoğan’a, Meclis komisyonlarındaki çoğunluğun kaybedilmemesi için en fazla 3 milletvekillinin istifa ettirebileceği bilgisi verildi.

Bu sebeple kulislerde, eğer kabineye bir transfer olacaksa, bunun 3 kişi ile sınırlı kalacağı belirtiliyor. AK Parti kurmayları bu konuda “Kabineye mevcut milletvekillerinden 2-3 arasında isim alınabilir.

Çünkü Meclis’teki sandalye sayısı 300’ün üzerinde olsaydı, Sayın Cumhurbaşkanı bu çoğunluğu kaybetmek istemez ve kimseyi almazdı. Ama şu anda ha 295 olmuş ha 290 olmuş değişen bir şey olmaz.

Her iki durumda da MHP ile ortak hareket etmemiz gerekiyor. O nedenle kabineye milletvekilleri arasından da aldıkları olacaktır” değerlendirmesini yaptı.

Kurmaylar, komisyonlar ve TBMM Başkanlık Divanı dağılımı konusunda ise “Üç civarında milletvekili arkadaşımız istifa ederse bizim Meclis’teki sayımızda herhangi bir değişiklik olmuyor. Hem başkanlık divanında hem de komisyonlarda bir değişiklik söz konusu olmuyor. AK Parti komisyonlarda tek başına yarısını temsil etme imkânı mevcut” görüşünü dile getirdi.