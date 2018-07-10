Yeni kabinede HDP’nin aklını alan detay!

yeniakit.com.tr Türkiye tarihi adımı attı, hızlı kararlar alınmasını engelleyen parlamenter sistem son buldu, daha pratik ve güçlü kararlar alınmasını sağlayan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dün itibariyle başladı.

TERÖRLE MÜCADELEDE TAARRUZ DÖNEMİ

Türkiye her alanda atılım yaparken, ulusal güvenliğimizi tehdit eden teröre karşı da mücadelede yeni döneme geçti. Özellikle Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları ile Türkiye, teröristlere karşı müdafaa dönemini sonlandırıp taarruz dönemine geçiş yapmış oldu.

HDP TAKOZ OLDU

Teröre karşı gerek yurt içi, gerekse yurt dışında yürütülen operasyonlarda, HDP her zaman devlete takoz oldu. Özellikle Zeytin Dalı Harekatı’nda Afrin’e girilmemesi gerektiğini söylemesi ve 24 Haziran seçim sürecinde seçimi kazanmaları durumunda Öcalan’ın tecridini kaldırıp “Afrin’i geri alma” vaatleri HDP’nin konumunu ve durumunu gözler önüne bir kez daha serdi.

HDP’NİN AKLINI ALAN İKİ İSİM KABİNEDE

Türkiye’nin 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerlemesine ön ayak olan yeni sistem, yeni kabine ile çalışmaya başladı. Genç ve dinamik sistemin ilk kabinesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu görevinde kaldı, Milli Savunma Bakanı ise Hulusi Akar oldu.

Süleyman Soylu, 24 Haziran günü AK Partili olduğu gerekçesiyle PKK tarafından katledilen bakkal Mengü’nün hesabını soracağını belirterek HDP’ye telefon açmış, PKK partisinin aklını almıştı.

Hulusi Akar ise cumhuriyet tarihimizin teröre en büyük darbeyi vuran Genelkurmay Başkanı olarak adını tarihe yazdırmıştı.