0553 313 94 23

Yeni kabinede HDP’nin aklını alan detay!

Terör örgütü PKK’nın siyasi ayağı HDP, terörle mücadelede atılan kararlı adımlara her zaman karşı çıktı. HDP’nin muhalefetine rağmen yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarla teröristlerin belini kıran iki isim, Başkan Erdoğan’ın açıkladığı yeni kabinede yerini aldı.

10 Temmuz 2018 Salı 10:50
Yeni kabinede HDP’nin aklını alan detay!

 yeniakit.com.tr  Türkiye tarihi adımı attı, hızlı kararlar alınmasını engelleyen parlamenter sistem son buldu, daha pratik ve güçlü kararlar alınmasını sağlayan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dün itibariyle başladı.

TERÖRLE MÜCADELEDE TAARRUZ DÖNEMİ

Türkiye her alanda atılım yaparken, ulusal güvenliğimizi tehdit eden teröre karşı da mücadelede yeni döneme geçti. Özellikle Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları ile Türkiye, teröristlere karşı müdafaa dönemini sonlandırıp taarruz dönemine geçiş yapmış oldu.

HDP TAKOZ OLDU

Teröre karşı gerek yurt içi, gerekse yurt dışında yürütülen operasyonlarda, HDP her zaman devlete takoz oldu. Özellikle Zeytin Dalı Harekatı’nda Afrin’e girilmemesi gerektiğini söylemesi ve 24 Haziran seçim sürecinde seçimi kazanmaları durumunda Öcalan’ın tecridini kaldırıp “Afrin’i geri alma” vaatleri HDP’nin konumunu ve durumunu gözler önüne bir kez daha serdi.

HDP’NİN AKLINI ALAN İKİ İSİM KABİNEDE

Türkiye’nin 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerlemesine ön ayak olan yeni sistem, yeni kabine ile çalışmaya başladı. Genç ve dinamik sistemin ilk kabinesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu görevinde kaldı, Milli Savunma Bakanı ise Hulusi Akar oldu.

Süleyman Soylu, 24 Haziran günü AK Partili olduğu gerekçesiyle PKK tarafından katledilen bakkal Mengü’nün hesabını soracağını belirterek HDP’ye telefon açmış, PKK partisinin aklını almıştı.

Hulusi Akar ise cumhuriyet tarihimizin teröre en büyük darbeyi vuran Genelkurmay Başkanı olarak adını tarihe yazdırmıştı.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 10:50
  1. Süleyman Soylu
  2. Hulusi Akar
  3. HDP
  4. Pervin Buldan
  5. Terörle Mücadele
  6. yeni kabine
  7. Recep Tayyip Erdoğan
  8. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi
  9. yeni sistem

YORUM YAZ

  • nn31 dk önce
    ÇOK GÜZELALLAH YAR VE YARDIMCILARI OLSUN BÜTÜN SER VE UĞURSUZFİTNE FESATİHANETNİYETLİ DÜŞMANLARDAN KORUSUN İSALLAH BUNUNLA BİRLİKTE TÜM YÖNETİMİ YOLU AÇIK OLSUNDÜŞMANLAR İNİZ ÖDLEK VE HELAK OLSUN
  • Ömer halis Ömer halis 40 dk önce
    YENİ KABİNEVATANA MİLLETE HAYIRLI UĞURLU OLSUN.SÜLEYMAN SOYLU VE HULUSİ AKAR TERÖRLE MÜCADELE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ İSİMLER ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE DAHA FAZLA TERÖRLE MÜCADELE OLACAK ALLAHIN İZNİ İLE
  • misafirmisafir1 sa önce
    elhamdulillah süleyman soylu aynı görevinde kaldı2019 yılı bütün devlet kurumlarında vergi dairelerinde tapu dairelerinde nüfüs müdürlülüklerinde emniyette vs özel sektördedegizli olan pkk lı ları bir an önce bir an önce gereken cezalarını versin sayın bakanım
  • ihsanihsan19 dk önce
    o meclistekilerinde soluğu kesilecekı fezlekeler yolda
  • Ömer halis Ömer halis 40 dk önce
    YENİ KABİNEVATANA MİLLETE HAYIRLI UĞURLU OLSUN.SÜLEYMAN SOYLU VE HULUSİ AKAR TERÖRLE MÜCADELE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ İSİMLER ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE DAHA FAZLA TERÖRLE MÜCADELE OLACAK ALLAHIN İZNİ İLE
  • Kabinenin 2 kraliKabinenin 2 krali1 sa önce
    Hulusi Akar ve S.Soylu kabinenin en isabetli en dogru iki ismi.
  • yusuf toygunyusuf toygun1 sa önce
    Süleyman Soylunun aynı görevinde kalması hepimizi memnun etmiştir. Türkiye adına iyi, şer yuvaları adına kötü olan bu ve benzeri haberlerin devamını bekleriz..
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Erdoğan yemin ederken Davutoğlu ve Ali Babacan...
  1. Erdoğan yemin ederken Davutoğlu ve Ali..
  2. Beşiktaş'ta flaş gelişme! İlhan Mansız..
  3. Mehmet Şimşek yeni kabinede olmadığını..
  4. CHP’de muhalifler delege avına çıktı
  5. Flaş! O internet adresi de..
  6. e-Devlet'ten yeni hizmetler!
  7. Darbeci FETÖ firarisi 458 asker her..
  8. Erdoğan düşmanı KTÖS’ün gerçek yüzü
  9. Araplar, Haccı Türkiye'de konuşacak!
  10. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile..
  11. İstanbul Bakırköy'de korkunç görüntü!..
  12. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının görev..
  13. Aziz Yıldırım'dan çok sert açıklama:..
  14. Başbakanlık internet sitesi,..
  15. Metin Altıok kimdir? Metin Altıok..
  16. Başkan'ın ilk adımı Rumları rahatsız..
  17. İranlı din adamından ülkeyi bölecek..
  18. WhatsApp'ta kırmızı mesaj dönemi..
  19. Hulusi Akar'ı hiç böyle görmediniz!..
  20. Ekonomi Politikaları Kurulu'na 13..
TBMM'de büyük rezalet! Ayağa kalkmadılar
TBMM'de büyük rezalet! Ayağa kalkmadılar
Fotoğrafçıdan damada 'çocuk gelin' dayağı
Fotoğrafçıdan damada 'çocuk gelin' dayağı
Flaş! O emniyet müdürü de ihraç edildi!
Flaş! O emniyet müdürü de ihraç edildi!
'Erdoğan 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak'
'Erdoğan 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak'
Fuat Oktay cumhurbaşkanı yardımcısı oldu! Fuat Oktay kimdir?
Fuat Oktay cumhurbaşkanı yardımcısı oldu! Fuat Oktay kimdir?

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı
Devlet Başkanı Erdoğan'ın törenine gelmek için direksiyona geçti
Devlet Başkanı Erdoğan'ın törenine gelmek için direksiyona geçti