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Yeni kabinede adı geçen Ethem Sancak konuştu!

24 Haziran seçimlerinden sonra yeni kabinedeki isimleri merak konusu oldu. Ankara kulislerinde yeni kabine için birçok isim zikredilirken, en dikkat çekici isimlerden biri olan Ethem Sancak, konuyla ilgili açıklama yaptı.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 10:47
Yeni kabinede adı geçen Ethem Sancak konuştu!

Yeni kabine ve yeni bakanlar kimler olacak merak konusu... 9 Temmuz pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 16.00'da Meclis'e gidip yemin edecek ve göreve başlayacak. Erdoğan'ın kabinesini akşam saatlerinde açıklaması bekleniyor. 

Erdoğan'ın "Şimdi artık partili olmayan bakanlarımızla bir kabine oluşturuyoruz.” açıklamasından sonra kulisler iyice hareketlendi. Peki kabinede kimler olacak?

Posta gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık, kulislerde konuşulan sürpriz isimleri köşesinde yazdı ve adı geçen adaylardan konuştuğu işadamı Ethem Sancak'ın açıklamalarını aktardı.

ADI GEÇEN İSİMLER

"(...) Şu ana kadar en çok adını duyduğum bakan adayları Emlak Konut Genel Müdürü Murat Kurum, Kültür Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Baş müzakerecisi Prof. Mehmet Emin Birpınar, Prof. Mustafa Ilıcalı, Enerji Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez ve Enerji Bakanlığı Müsteşar yardımcısı Alparslan Bayraktar...

ETHEM SANCAK: BEN NEFERİM

Ankara kulislerinde yeni kabine için işadamı Ethem Sancak’ın da adının geçtiğini yazdım. Bu kulis çok konuşulunca dün Ethem Sancak’ı aradım.“Bana ulaşan böyle bir teklif yok. Bugüne kadar bir makam mevki beklentisi ile çalışmadım. Açıkçası böyle bir beklentim de yok. Ben Erdoğan’ın neferiyim, benim için Cumhurbaşkanımızın bana verebileceği en büyük rütbe budur. Yeni kabineye gelince yeni insan bulup çıkarma konusunda Tayyip Erdoğan bir ustadır. Eminim ki Cumhurbaşkanımız ağırlığı genç - yetenekli isimlerden oluşan yeni bir kabine ve parti yönetimi yapacaktır.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 10:47
  1. Ankara
  2. bakan
  3. candaş tolga ışık
  4. kabine

YORUM YAZ

  • AdemAdem33 dk önce
    "aykan" SANA TEK KELİMEYLE OKKALI Bİ OTURTMA YAPAYIM.::: HASSSİİİİKTİRRR ÇAKALL.!!!! SENİN MENFAATPERESTZİHNİYETİNİN İÇİNE 81 MİLYON Z.ÇSIN.
  • mm39 dk önce
    iyi olur...memleket-mi,let için taşın altına elini koyan risk alan YERLİ-MİLLİ OLAN herkes siyasi düşüncesine bakılmaksızın hükümette yer bulmalı... bir de vesayetçi medyanın üfürdüğü isimlere bakınmillete-memlekete faydası olmamış beynelmilel isimleri parlatmaya çalışıyorlar yine...eski türkiye alışkanlıkları.... değişime Türkiye Türklerindir uyduruk sloganıyla başlayın, sonrda zaman eskileri tasfiye edecek zaten
  • aykanaykan1 sa önce
    eski kominist maonun neferi yer değiştirmiş para çıkar nelere kadir insanı imana da getiriyor imandanda çıkarıyor
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