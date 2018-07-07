Yeni kabinede adı geçen Ethem Sancak konuştu!

Yeni kabine ve yeni bakanlar kimler olacak merak konusu... 9 Temmuz pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 16.00'da Meclis'e gidip yemin edecek ve göreve başlayacak. Erdoğan'ın kabinesini akşam saatlerinde açıklaması bekleniyor.

Erdoğan'ın "Şimdi artık partili olmayan bakanlarımızla bir kabine oluşturuyoruz.” açıklamasından sonra kulisler iyice hareketlendi. Peki kabinede kimler olacak?

Posta gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık, kulislerde konuşulan sürpriz isimleri köşesinde yazdı ve adı geçen adaylardan konuştuğu işadamı Ethem Sancak'ın açıklamalarını aktardı.

ADI GEÇEN İSİMLER

"(...) Şu ana kadar en çok adını duyduğum bakan adayları Emlak Konut Genel Müdürü Murat Kurum, Kültür Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Baş müzakerecisi Prof. Mehmet Emin Birpınar, Prof. Mustafa Ilıcalı, Enerji Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez ve Enerji Bakanlığı Müsteşar yardımcısı Alparslan Bayraktar...

ETHEM SANCAK: BEN NEFERİM

Ankara kulislerinde yeni kabine için işadamı Ethem Sancak’ın da adının geçtiğini yazdım. Bu kulis çok konuşulunca dün Ethem Sancak’ı aradım.“Bana ulaşan böyle bir teklif yok. Bugüne kadar bir makam mevki beklentisi ile çalışmadım. Açıkçası böyle bir beklentim de yok. Ben Erdoğan’ın neferiyim, benim için Cumhurbaşkanımızın bana verebileceği en büyük rütbe budur. Yeni kabineye gelince yeni insan bulup çıkarma konusunda Tayyip Erdoğan bir ustadır. Eminim ki Cumhurbaşkanımız ağırlığı genç - yetenekli isimlerden oluşan yeni bir kabine ve parti yönetimi yapacaktır.”