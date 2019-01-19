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Yeni işyeri sayısı artıyor

TOBB'un açıkladığı kurulan-kapanan şirket istatistiklerine göre, kurulan şirket sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 17,03 artarak 85 bin 279’a ulaştı.

19 Ocak 2019 Cumartesi 09:30
Yeni işyeri sayısı artıyor

Kurulan şirket sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 17,03 artarak 85 bin 279’a ulaştı. Kapanan şirket sayısı ise yüzde 7,05 azalışla 12 bin 564 oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Aralık 2018’e ve geçen yıla ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. 

Buna göre, aralıkta kurulan şirket sayısı 2017’nin aynı ayına göre yüzde 7,35 artarak 6 bin 356 oldu. Kapanan şirket sayısı ise söz konusu dönemde yüzde 1,69 artışla 2 bin 49 olarak gerçekleşti. 

Yıllık bazda değerlendirildiğinde, kurulan şirket sayısı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 17,03 artarak, 72 bin 871’den 85 bin 279’a çıktı. Bu dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 7,05 azalarak 13 bin 517’den 12 bin 564’e geriledi.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 09:30
  1. Kurulan şirket sayısı
  2. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
  3. Kapanan şirket sayısı

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