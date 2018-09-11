Yeni havalimanında büyük prova başlıyor

Açılışına iki aydan kısa bir süre kalan İstanbul Yeni Havalimanı’nda her şey 29 Ekim tarihine göre ayarlanıyor. Törenle açılacak olan havalimanında ilk uçuş 31 Ekim saat 14.00’te Türk Hava Yolları (THY) tarafından İstanbul’dan Ankara’ya yapılacak.

15 EYLÜL’DE BAŞLIYOR

Havalimanı inşaatının yüzden 95’i tamamlanmış durumda. Özellikle terminal ve uçak körükleri küçük eksikler dışında operasyona hazır. Havalimanında ‘İşletmeye Hazırlık ve Havalimanı Transferi’ anlamına gelen ORAT (Operational Readiness and Airport Transfer) kapsamında 15 Eylül’den sonra üç büyük prova yapılacak. 15 Eylül tarihinde yapılacak ilk provada, çeşitli üniversitelerde okuyan 1000 öğrenci getirilerek yolcu gibi havalimanından giriş yapacak.

UÇAK YOLCUSUYMUŞ GİBİ...

Akşam gazetesinden Süleyman Şen'in haberine göre, yolcular uçacakmış gibi terminalden girecek, check-in yaptırıp pasaport kontrolünden geçtikten sonra uçağa binilen son kontrol noktalarına kadar gelecek. 15 Eylül’ü izleyen günlerde aynı işlem bu kez 3 bin üniversite öğrencisiyle, son provada ise 5 bin öğrenciyle tekrarlanacak.

PASAPORT KONTROLÜNDEN BAGAJA TÜM DETAYLAR VAR

Üniversiteli öğrenciler uçak yolcusuymuş gibi hareket edecek, salonları kolaylıkla bulup bulmadıkları, mesafeleri ne kadar zamanda katettikleri, bagaj konveyörlerin düzgün çalışıp çalışmadığı, kısaca yolculara yönelik tim sistemler test edilecek. Diğer sahne provasında ise temsili yolcu olan üniversiteli gençler uçaktan indikten sonra geliş katında yine pasaport kontrolünden geçerek bu sefer ülkeye giriş yapacak, bagaj bantlarından bagajlarını alacak ve gümrük kontrolünden geçerek dışarıya çıkacak.

APRON EKİPLERİNE EĞİTİM

İGA provanın tüm detaylarını planlarken, Devlet Hava Meydanları İşletmesi itfaiye ve apron ekiplerini eğitiyor.