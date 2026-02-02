  • İSTANBUL
Yeni grev dalgası büyüyor! Almanya'da toplu ulaşım durma noktasına geldi
Dünya

Yeni grev dalgası büyüyor! Almanya’da toplu ulaşım durma noktasına geldi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Yeni grev dalgası büyüyor! Almanya’da toplu ulaşım durma noktasına geldi

Almanya'da grev dalgası büyüyor. Toplu taşıma şirketlerinde çalışanların "ücret ve koşullarının iyileştirilmesi talebiyle" başlattığı uyarı grev, ülkenin büyük bir bölümünde toplu taşıma hizmetlerini adeta durma noktasına getirdi.

Almanya'da yeni grev dalgası toplu ulaşımı durma noktasına getirdi. Ülkenin en büyük sendikalarından Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikasının (Ver.di) çağrısıyla, işverenleri daha iyi çalışma koşullarına zorlamak amacıyla yaklaşık 150 belediye ulaşım şirketinin çalışanları saat 03.00'ten itibaren 24 saatlik grev başlattı.

Sendika üyelerinin iş bırakma eylemi nedeniyle ülkede otobüs, metro ve tramvay seferleri durma noktasına gelirken, milyonlarca yolcu, 3 Şubat saat 03.00'e kadar sürecek grevden etkilendi. Berlin, Hamburg, Münih, Frankfurt ve Köln gibi büyük şehirlerde otobüs, metro ve tramvay seferleri büyük oranda iptal edilirken, sabah saatlerinde ciddi trafik sıkışıklıkları yaşandı.

Söz konusu grev, Almanya genelinde etkili olan dondurucu soğuklar ve buzlanma riskiyle aynı döneme denk geldi.

Milyonlarca çalışan işe gitmek için alternatif yollar ararken, hukukçular ulaşım riskinin çalışana ait olduğu ve grevin işe geç kalmak için geçerli bir mazeret sayılmayacağı konusunda uyarıda bulundu.

Velilere yönelik yapılan uyarılarda ise okul otobüslerinin iptal edilmesinin öğrencilerin okula gitme zorunluluğunu ortadan kaldırmadığı vurgulandı.

Aşağı Saksonya eyaletinde yaklaşık 5 bin çalışan için "barış yükümlülüğünün" devam etmesi nedeniyle bu bölge, grev kapsamı dışında tutuldu.

SENDİKANIN TALEPLERİ NELER?

Belediyelerin toplu taşıma şirketlerinde çalışan yaklaşık 100 bin personel adına müzakere yürüten Ver.di, haftalık çalışma saatlerinin kısaltılması, dinlenme sürelerinin uzatılması, vardiya sürelerinin düzenlenmesi, gece ve hafta sonu çalışmaları için daha yüksek prim ödenmesi gibi taleplerde bulunuyor.

