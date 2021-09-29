Yeni düzenleme geliyor

‘Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik Taslağı’nı da yakın zamanda hazırlayıp görüşe açtıklarını bildiren Akben, “Yapacağımız düzenlemelerde tüketicilerin yeni servislere uyum sağlayabilmeleri ve veri paylaşımı konusunda kendilerini güvende hissetmeleri için yoğun şekilde çalışıyoruz” dedi.

Faaliyetler devam ediyor

Akben, alternatif finans modelleri konusunda ciddi potansiyelin bulunduğunu vurguladı. Bu konuda Ekonomi Reform Paketi’nde de yer aldığı üzere paydaş kurum ve kuruluşlarla birlikte birçok sektörü kapsamına alacak Katılım Finans Kanunu çalışmalarının süratle devam ettiğini dile getirdi. Finansın Geleceği Zirvesi’ne katılan önemli isimler ve konuşmalarından öne çıkan bölümler şu şekilde:

İyi bir altyapıya ihtiyacımız var

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan: “İstanbul Uluslararası Finans Merkezi’nde iki alanın üzerinde duruyoruz. Bunlardan ilki katılım finans. İçinde bulunduğumuz coğrafyanın avantajını kullanalım istiyoruz. Fakat orada da şunu gördük ki bu katılım finans tarafında bizim buraya yabancı yatırımcıları, bankaları çekebilmek için iyi bir altyapıya ihtiyacımız var.”

Açık ara öndeyiz

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül: “Türkiye Avrupa’nın en iyi büyüyen ülkesi. İngiltere ikinci çeyrekte bizden bir puan yüksek büyüdü ama İngiltere geçen sene ikinci çeyrekte yüzde 20 küçülmüştü, net büyümesi yüzde 2 bile değil. Bizim net büyümemiz yüzde 10’unun üzerinde. Türkiye, Avrupa’nın net olarak en iyi büyüyen ülkesi hiç tartışmasız, açık ara önde.”

38 halka arz

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun: “Bu sene 38 şirketin halka arzını gerçekleştirdik. Bu halka arzlarla şirketlerimize 16.3 milyar TL’lik kaynak aktardık. Yıl sonuna kadar bu rakamların daha da yükselmesini bekliyoruz. Geçen sene ise 8 halka arzla 1.1 milyar TL kaynak aktarmıştık. Geçen senelik verilerle bu senenin ilk 6 ayını karşılaştırdığımızda dünya sıralamasındaki yerimiz 32’nci sıradan 18’inci sıraya yükseldi. Yıl sonuna doğru bu sıralamadaki yerimizin daha da yukarılara tırmanacağını düşünüyorum.”

Aktif toplamı 300 milyar

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli: “Sigorta sektörü 2020 yılında aktif toplamını 300 milyar TL sınırının üzerine taşımayı başardı. Sektörde ortalamanın üzerinde büyüyen kanal, hayat ve emeklilik branşı oldu. Prim üretimine baktığımızda 2020 yılını 82.6 milyar TL’yle kapattık. 2021 Ağustos ayı itibarıyla 62.4 milyar TL prim üretimi yaptık.”