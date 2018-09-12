“Yeni büyük projelere başlayacağız”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, büyük projelerin hız kesmeden devam ettiğini belirterek, “Önümüzdeki günlerde yeni büyük projelere başlayacağımızı şimdiden duyurmak istiyorum” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülkenin ulaşım altyapısının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, daha güvenli, kaliteli ve ekonomik ulaşım hizmetinin sunulması için birçok proje yürüttüklerini dile getiren Turhan, ülke genelinde toplam 385 milyar lira tutarında 3 bin 443 projede çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

ULAŞTIRMADA 150 MİLYARLIK YAP-İŞLET-DEVRET PROJESİ

Söz konusu projelerin önemli bir kısmını yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yürüttüklerini ifade eden Turhan, yaklaşık 150 milyar lira tutarındaki ulaştırma projesini YİD modeliyle yaptıklarını söyledi. Bu projelerin finansmanı için yurt dışından 15 milyar euro kredi temin edildiğini anlatan Turhan, yurtdışından kredi temin edilen projelerden birinin de Çanakkale Köprüsü ve Bağlantı Yolları Projesi olduğunu belirtti. Projenin üstlenici firmasının 2 milyar 265 milyon avroluk dış finansman sağladığını aktaran Turhan, proje maliyetinin yüzde 70’inin yabancı kaynaklardan sağlandığını dile getirdi. Turhan, 18 Mart 2017’de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenle köprünün temelinin atıldığını anımsatarak, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

YENİ PROJE MÜJDESİ

Büyük projeleri ülke insanına kazandırmada desteğini esirgemeyen, yol gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür eden Turhan, “Önümüzdeki günlerde yeni büyük projelere başlayacağımızı şimdiden duyurmak istiyorum” diye konuştu. Turhan, yurt genelinde büyük projelerin hız kesmeden devam ettiğini ve yatırımlarla ilgili hiçbir kesintinin olmadığını da sözlerine ekledi.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ RÜZGÂR TESTİNDEN GEÇTİ

1915 Çanakkale Köprüsü’nün, düzgün ve türbülanslı akımda, saatte 72, 162 ve 299 kilometre rüzgar hızlarında kule ve tabliyelerinin servis koşullarındaki davranışları test edildi. Yaklaşık 10 dakika süren testler başarıyla tamamlandı. Bu testin sonuçlarına göre, modelde gerekli değişiklikler yapılacak ve inşaat safhası koşullarını temsil eden testlere geçilecek.