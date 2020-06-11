Yeni bir 'hızlı radyo patlaması' keşfedildi!

İngiltere Manchester Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, derin uzayda periyodik olarak tekrar eden hızlı radyo patlaması tespit ettiklerini açıkladı. Geçtiğimiz Şubat ayında kayıtlara geçen hızlı radyo patlaması sinyalinin ardından tespit edilen ikinci radyo patlaması üzerine çalışmalara başlandığı belirtildi.

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society isimli makalede yayınlanan çalışmada, tespit edilen 'FRB121102' isimli gizemli sinyalin 157 günde bir kendini tekrarladığı bilgilerine yer verildi.

Konuyla ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulunan araştırmacı Kaustubh Rajwade, aralarındaki sürenin kısa olması ve patlamaların yüksek parlaklıklar yayması nedeniyle sinyalin çok yüksek manyetik alana sahip olan bir nötron yıldızından kaynaklanıyor olabileceğini söyledi.

Rajwade, konuyla ilgili yaptığı bir açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bir periyodikliğin saptanması, patlamaların kökeni üzerinde önemli bir kısıtlama sağlar ve aktivite döngüleri, önceki nötron yıldızı çalışmalarıyla karşılaştırılabilir. Herhalde bu olaylar için doğal bir açıklama yapacağız. Ancak açık fikirli olmayı ve kanıtların beni nereye götürdüğünü takip etmeyi seviyorum."