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Yeni başkan afişle duyurdu 300 milyon TL’lik borç

Balıkesir Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, CHP’den yaklaşık 300 milyon liralık enkaz devraldı. 31 Mart yerel seçimlerini kazanan Demokrat Partili Ergin, CHP’den devraldığı Ayvalık Belediyesi’nin içinde bulunduğu 285 milyon 242 bin liralık borç tablosunu ilçe merkezine astığı dev pankartla halkın bilgisine sundu.

03 Mayıs 2019 Cuma 07:12
Yeni başkan afişle duyurdu 300 milyon TL’lik borç

Üç dönemdir CHP’li isimlerin yönettiği Ayvalık Belediyesi’ndeki borçların faizlerinin ise henüz hesaplanmadığı öğrenildi. Faizlerin hesaplandığında söz konusu borcun  350 milyon lirayı bulacağı belirtiliyor. Açıklanan tabloda belediyenin en büyük borç kaleminin Sosyal Güvenlik Kurumu’na ait 135 milyon 30 bin 156 lira olduğu görüldü.

Ayvalık Belediyesi’nin diğer borçları ise söyle:

İller Bankası’na 36 milyon 40 bin 987 lira, memur personel alacaklarının 1 milyon 396 bin 923 lira, işçi personel alacakları 5 milyon 101 bin 256 lira, firma ve şahıs alacakları 44 milyon 881 bin 135 lira, alınan depozito ve teminatlara ait borç kaydı 7 milyon 210 bin 841 lira, emanetler hesabı 5 milyon 624 bin 305 lira, vergi ve fonlar borç kaydı 32 milyon 502 bin 750 lira, özel bankalara olan borç kaydı 9 milyon 727 bin 688 lira, belediye birlikleri ile diğer kurumlara 1 milyon 146 bin 940 lira, genel aydınlatma 963 bin 268 lira, taşınmaz kültür varlıkları koruma katkı payı 2 milyon 626 bin 662 lira ve kalkınma ajanslarına olan borcun ise 2 milyon 989 bin 818 lira.

Dört dönem öncesinde Demokrat Partili Belediye Başkanı Ahmet Tüfekçi’nin döneminde belediye meclis üyeliği görevinde bulunan Ümit Ok “Biz, 2004 yılında CHP’ye karşı seçimi kaybettiğimizde belediyenin kasasında o zamanki para birimiyle 1 trilyon 250 milyon lira nakit para bırakmıştık. Buna karşın da neredeyse hiç borcumuz yoktu. Ama şimdi bu tabloya bakıldığında gelen ekibin Allah yardımcısı olsun” dedi.

 

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 07:12
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  2. ayvalık
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