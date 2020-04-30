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Ekonomi

Yeni banknotlarda Uysal imzası

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu IV. tertip 10 lira banknotların tedavüle verileceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 12:11:00 -
Yeni banknotlarda Uysal imzası

TCMB’den yapılan açıklamada, yeni 10 lira banknotların 4 Mayıs 2020’den itibaren tedavüle verileceği belirtildi. Açıklamada halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II. ve III. tertip 10 lira banknotlara kıyasla IV. tertip 10 lira banknotlardaki imzaların TCMB Başkanı Murat Uysal ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Emrah Şener’e ait olacak şekilde yeniden düzenlendiği aktarıldı.

 

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