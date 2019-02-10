Yeni Asya'nın Bylock'çu muhabiri Nur Ener Kılınç Almanya'ya topukladı

Fetullahçı Terör Örgütü ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle 7.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Yeni Asya gazetesi muhabirlerinden Nur Ener Kılınç, yurt dışına firar etti. Başta Zaman gazetesi olmak üzere FETÖ’nün Türkiye’de faaliyet gösteren yayın organlarına darbe vurulduktan sonra örgütün sözcüsü gibi hareket eden Yeni Asya gazetesinin Bylock kullandığı tespit edilen muhabiri Nur Ener Kılınç, yargılandığı örgütün haberleşme ağı Bylock kullandığını itiraf etmişti.

Almanya’ya topukladı

‘Örgüt üyeliği’ suçundan hapis cezasına çarptırılan ve bir süre ev hapsinde kalan Nur Ener Kılınç’ın geçtiğimiz günlerde adeta hain FETÖ’cülerin sığınma yurduna dönüşen Almanya’ya kaçtığı öğrenildi.

Kazım Güleçyüz'e FETÖ iddianamesi

Yeni Asya gazetesi muhabiri Nur Ener Kılınç’a yönelik bu gelişmeler yaşanırken, diğer taraftan da gazetenin genel yönetmenliğini yapan Kazım Güleçyüz hakkında ‘Zincirleme şekilde FETÖ propagandası yapmak’ suçundan iddianame hazırlandı. Güleçyüz’ün teröristbaşı Fetullah Gülen’i cemaat lideri gibi kamuoyuna lanse etmeye çalıştığı ve örgüt yöneticilerinin yargılamaları sulandırma girişimlerine yardımcı olduğu kaydedildi.

Güleçyüz'ün geriye dönük sosyal medya hesaplarında araştırma yapıldığı belirtildi. Kazım Güleçyüz'e ait Twitter hesabında 2014-2018 yılları arasında FETÖ tweetleri iddianamede yer aldı. Güleçyüz'ün FETÖ elebaşı Fetullah Gülen lehine attığı ve 'hoca' dediği tweetlerin olduğu kaydedildi.