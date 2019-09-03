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Yeni Asya'da neler oluyor? FETÖ destekçisi Kâzım Güleçyüz kovuldu! Harcadığı isim göreve getirildi

Yeni Asya’yı FETÖ yayın organı haline getiren Kâzım Güleçyüz’ün gazetedeki genel yayın yönetmenliği görevine yazılarıyla birlikte son verildiği öğrenildi. Gazetenin ikinci adamı olan genel yayın koordinatörü Mustafa Döküler emekliye ayrılırken, yerine Güleçyüz’ün harcadığı eski yazı işleri müdürü Recep Bozdağ getirildi.

03 Eylül 2019 Salı 02:22
Yeni Asya'da neler oluyor? FETÖ destekçisi Kâzım Güleçyüz kovuldu! Harcadığı isim göreve getirildi

 yeniakit.com.tr 

Yeni Asya Gazetesi’ni Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) destekçisi haline getiren genel yayın yönetmeni Kâzım Güleçyüz’ün gazeteden kovulduğu öğrenildi. Yeni Asya İmtiyaz Sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutlular’ın rahatsızlığı nedeniyle bir süredir devam eden yönetimsel boşluktan faydalanarak, gazeteyi FETÖ’nün dümen suyunda yüzdüren Güleçyüz’ün genel yayın yönetmenliği ile birlikte yazılarına da son verildi. Gazete yönetimi tarafından gerçekleştirilen operasyonla görevden alınan Güleçyüz’le birlikte, gazetenin uzun yıllardır yayın koordinatörlüğü görevinde bulunan Mustafa Döküler de emekliye ayrıldı.

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Güleçyüz künyeden çıkarıldı, harcadığı isim yönetime getirildi

Gazetenin yeni künyesinde genel yayın yönetmenliği görevi yer almazken, Mustafa Döküler’in emekliliğiyle boşalan genel yayın koordinatörlüğüne ise, Yeni Asya’nın yıllarca yazı işleri müdürlüğünü yapmış olan Recep Bozdağ getirildi. Bozdağ, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Güleçyüz’e FETÖ konusunda yaptığı itirazlar nedeniyle yazı işleri müdürlüğünden alınarak kızak göreve çekilmişti.

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FETÖ firarisini öven Özdabak hâlâ görevde

Yeni Asya’da çizdiği karikatürlerde, FETÖ üyeliğinden hapis cezası alarak Almanya’ya kaçan terör örgütü üyesi Naciye Nur Ener’i Güleçyüz ile birlikte savunan İbrahim Özdabak ise gazetenin künyesinde hâlâ yazı işleri müdürü olarak görünüyor. Gazete yönetim kurulunun aldığı kararlara rağmen, gazetenin dünkü birinci sayfasında HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun FETÖ’cüleri destekleyen açıklamalarına yer verilmesi ise, Yeni Asya’daki FETÖ savunuculuğunun hâlâ sona ermediğine işaret ediyor.

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Yeni Asya’da neler oluyor?

Gazetenin yönetim kurulu başkanvekili Ömer Yavuzyiğitoğlu ile diğer yönetim kurulu üyelerinin ortak tasarrufuyla görevine son verilen Güleçyüz’ün gazeteyle bütün ilişiği kesilirken, sorumlu yazı işleri müdürü İbrahim Özdabak’ın neden gönderilmediği merak ediliyor. İki yıl önce göreve gelen ve künyeye kendi adını dahi yazdırmayan yönetim kurulu başkanvekili Yavuzyiğitoğlu’nun, Güleçyüz’ün FETÖ destekçisi yayınlarından ekibiyle birlikte rahatsız olduğu öğrenilirken, gazeteyi avucunun içine almış bulunan Güleçyüz’ü tasfiye etmek için büyük çaba gösterdiği iddia ediliyor.

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Yavuzyiğitoğlu’ndan ‘temizlik imandandır’ tweeti

Öte yandan Yeni Asya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yavuzyiğitoğlu ile Güleçyüz’ün karşılıklı tweetleri de Yeni Asya’da yaşanan savaşı gözler önüne serdi. Güleçyüz’ün ipini çeken Yavuzyiğitoğlu’nun Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, ‘temizlik imandandır hadisi, nezâfeti imanın nurundan saymış’ ifadesini kullanması dikkat çekti. Bu tweetin ardından Güleçyüz ise Kur’an ayeti paylaşarak kendisini mağdur göstermeye çalıştı.

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Güleçyüz'ün FETÖ desteği

Güleçyüz, firari FETÖ’cülerin kaçışını, Hz. Peygamber’in sahabelerle birlikte Mekke’den Medine’ye yaptığı yolculuk olan hicrete benzeterek, terör örgütü üyeleri için ‘hicrettekiler’ nitelemesinde bulunmuştu.

İşte Güleçyüz'ün skandal tweetleri:

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 02:22
  1. Mustafa Döküler
  2. Kâzım Güleçyüz
  3. Recep Bozdağ
  4. İbrahim Özdabak
  5. Ömer Faruk Gergerlioğlu
  6. Yeni Asya
  7. FETÖ
  8. Ömer Yavuzyiğitoğlu

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