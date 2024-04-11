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Kadın - Aile Yeni araştırma: Kadınların daha uykusuz olduğu ortaya çıktı! Nedeni belli oldu... Sebebi dudak uçuklattı!
Kadın - Aile

Yeni araştırma: Kadınların daha uykusuz olduğu ortaya çıktı! Nedeni belli oldu... Sebebi dudak uçuklattı!

Yeniakit Publisher
2024-04-11 11:36:00 - 2024-04-11 12:01:31
Yeni araştırma: Kadınların daha uykusuz olduğu ortaya çıktı! Nedeni belli oldu... Sebebi dudak uçuklattı!

Bilimsel araştırma kadınların erkeklere oranla daha fazla uyku açlığı çektiğini öne sürüyor. Peki kadınlar neden uyuyamıyor? İşte bilimsel olarak nedeni...

'Harvard, Stanford ve Southampton üniversitelerinde görevli, tamamı kadınlardan oluşan uzmanlardan oluşan bir ekip, erkeklerle kadınlar arasında var olan ve yeterince anlaşılmayan "uyku açığı" hakkında son on yılda yayınlanan düzinelerce akademik makaleyi inceledi.

Birçoğu, kalp atış hızını ve uyku düzenini izleyen bileğe takılan akıllı dijital cihazları kullandı.

Sonuçlar, kadınların uykusuzluk yaşama olasılığının neredeyse yüzde 60 daha fazla olduğunu gösterdi. Uyku kalitelerini erkeklere göre daha düşük değerlendiriyorlar ve daha çok kötü geceler geçirdiklerinden şikayet ediyorlar.

Daha derin deneyler, hayatın ritmini belirleyen sirkadiyen ritim açısından da cinsiyetler arasında farklılıklar olduğunu ortaya çıkardı.

Konu uyku olduğunda, vücut çevresel işaretlere tepki vererek, uykuya hazır hale getirmek için gözlerimizi kapatmadan önceki saatlerde çekirdek sıcaklığımızı düşürür.
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Dahili olarak vücut, bizi uykuya göndermeye yardımcı olan o hormonu daha fazla salgılar diyen uzmanlar bu nedenle kadınlar daha uykusuz olmasına sebep oluğunu öne sürdüler. 

Çalışmada yer alan Stanford merkezli psikiyatri uzmanı Dr. Renske Lok, "Bu altı dakikalık fark küçük olsa da anlamlıdır. Merkezi vücut saati ile uyku/uyanıklık döngüsü arasındaki uyumsuzluk kadınlarda erkeklere göre yaklaşık beş kat daha fazladır."

"Birinin saatinin sürekli olarak altı dakika daha hızlı veya daha yavaş çalıştığını hayal edin. Günler, haftalar ve aylar boyunca bu fark, iç saat ile ışık ve karanlık gibi dış ipuçları arasında gözle görülür bir yanlış hizalamaya yol açabilir." dedi.

 

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