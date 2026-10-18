Burak Hakkı'nın yeni mesleği şaşırttı! Şimdi siparişlere yetişemiyor!
Bir dönem sinema ve dizilerde rol alan oyuncu Burak Hakkı İstanbul'u terk ederek köye yerleşti. Uzun zamandır gözlerden uzak yaşayan Hakkı'nın yeni mesleği şaşırttı.
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Bir dönem sinema ve dizilerde rol alan oyuncu Burak Hakkı İstanbul'u terk ederek köye yerleşti. Uzun zamandır gözlerden uzak yaşayan Hakkı'nın yeni mesleği şaşırttı.
Bir dönemin reyting rekortmeni dizisi Dudaktan Kalbe'de hayat verdiği 'Kenan' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Burak Hakkı İstanbul'u terk edip Çanakkale'ye yerleştmişti.
İstanbul'un yoğun temposundan uzaklaşmayı tercih eden Burak Hakkı, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli Köyü'nde yaklaşık 35 dönümlük bir arazi satın alarak doğayla iç içe yeni bir yaşam kurdu.
YENİ MESLEĞİ GÜNDEM OLDU
Ünlü oyuncu burada organik sebze, meyve ve ceviz üreticiliği yapıyor.
Uzun zamandır gözlerden uzak sakin bir yaşam süren Burak Hakkı her yıl ceviz hasadı yapıp satıyor.
AĞAÇLARA TIRMANDI
Ağaçlara tırmanarak olgunlaşan cevizleri toplayan oyuncu, elde edilen mahsulleri çuvallara doldurdu.
ÇUVAL ÇUVAL CEVİZ TOPLADI
Bahçede yetiştirilen Chandler cinsi cevizlerin hasadına katılan Hakkı, traktörlerin de kullanıldığı yoğun çalışma temposuna eşlik etti.
İLK HAFTADAN SİPARİŞ YAĞDI
Burak Hakkı'nın 2026 yılındaki ilk ceviz hasadına yoğun ilgi gösterildi.
Henüz hasadın ilk haftasında gelen siparişler, bahçedeki çalışma temposunu daha da artırdı.
'HER ŞEYİ KENDİMİZ YETİŞTİRİYORUZ'
Burak Hakkı daha önce çiftlik hayatı hakkında şu açıklamayı yapmıştı;
"Burada her şeyi kendimiz yetiştiriyoruz, benim için motivasyon kaynağı oluyor. Elimizden geldiğince her şeyi kendimiz yapıyoruz, ata tohumuna dikkat ediyoruz. Ağaçlarıma çocuk gibi bakıyorum. Bine yakın ceviz ağacım var. Yılın altı ayını çiftlikte geçiriyorum."
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