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Burak Hakkı'nın yeni mesleği şaşırttı! Şimdi siparişlere yetişemiyor!

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Burak Hakkı'nın yeni mesleği şaşırttı! Şimdi siparişlere yetişemiyor!

Bir dönem sinema ve dizilerde rol alan oyuncu Burak Hakkı İstanbul'u terk ederek köye yerleşti. Uzun zamandır gözlerden uzak yaşayan Hakkı'nın yeni mesleği şaşırttı.

#1
Foto - Burak Hakkı'nın yeni mesleği şaşırttı! Şimdi siparişlere yetişemiyor!

Bir dönemin reyting rekortmeni dizisi Dudaktan Kalbe'de hayat verdiği 'Kenan' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Burak Hakkı İstanbul'u terk edip Çanakkale'ye yerleştmişti.

#2
Foto - Burak Hakkı'nın yeni mesleği şaşırttı! Şimdi siparişlere yetişemiyor!

İstanbul'un yoğun temposundan uzaklaşmayı tercih eden Burak Hakkı, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli Köyü'nde yaklaşık 35 dönümlük bir arazi satın alarak doğayla iç içe yeni bir yaşam kurdu.

#3
Foto - Burak Hakkı'nın yeni mesleği şaşırttı! Şimdi siparişlere yetişemiyor!

YENİ MESLEĞİ GÜNDEM OLDU

#4
Foto - Burak Hakkı'nın yeni mesleği şaşırttı! Şimdi siparişlere yetişemiyor!

Ünlü oyuncu burada organik sebze, meyve ve ceviz üreticiliği yapıyor.

#5
Foto - Burak Hakkı'nın yeni mesleği şaşırttı! Şimdi siparişlere yetişemiyor!

Uzun zamandır gözlerden uzak sakin bir yaşam süren Burak Hakkı her yıl ceviz hasadı yapıp satıyor.

#6
Foto - Burak Hakkı'nın yeni mesleği şaşırttı! Şimdi siparişlere yetişemiyor!

AĞAÇLARA TIRMANDI

#7
Foto - Burak Hakkı'nın yeni mesleği şaşırttı! Şimdi siparişlere yetişemiyor!

Ağaçlara tırmanarak olgunlaşan cevizleri toplayan oyuncu, elde edilen mahsulleri çuvallara doldurdu.

#8
Foto - Burak Hakkı'nın yeni mesleği şaşırttı! Şimdi siparişlere yetişemiyor!

ÇUVAL ÇUVAL CEVİZ TOPLADI

#9
Foto - Burak Hakkı'nın yeni mesleği şaşırttı! Şimdi siparişlere yetişemiyor!

Bahçede yetiştirilen Chandler cinsi cevizlerin hasadına katılan Hakkı, traktörlerin de kullanıldığı yoğun çalışma temposuna eşlik etti.

#10
Foto - Burak Hakkı'nın yeni mesleği şaşırttı! Şimdi siparişlere yetişemiyor!

İLK HAFTADAN SİPARİŞ YAĞDI

#11
Foto - Burak Hakkı'nın yeni mesleği şaşırttı! Şimdi siparişlere yetişemiyor!

Burak Hakkı'nın 2026 yılındaki ilk ceviz hasadına yoğun ilgi gösterildi.

#12
Foto - Burak Hakkı'nın yeni mesleği şaşırttı! Şimdi siparişlere yetişemiyor!

Henüz hasadın ilk haftasında gelen siparişler, bahçedeki çalışma temposunu daha da artırdı.

#13
Foto - Burak Hakkı'nın yeni mesleği şaşırttı! Şimdi siparişlere yetişemiyor!

'HER ŞEYİ KENDİMİZ YETİŞTİRİYORUZ'

#14
Foto - Burak Hakkı'nın yeni mesleği şaşırttı! Şimdi siparişlere yetişemiyor!

Burak Hakkı daha önce çiftlik hayatı hakkında şu açıklamayı yapmıştı;

#15
Foto - Burak Hakkı'nın yeni mesleği şaşırttı! Şimdi siparişlere yetişemiyor!

"Burada her şeyi kendimiz yetiştiriyoruz, benim için motivasyon kaynağı oluyor. Elimizden geldiğince her şeyi kendimiz yapıyoruz, ata tohumuna dikkat ediyoruz. Ağaçlarıma çocuk gibi bakıyorum. Bine yakın ceviz ağacım var. Yılın altı ayını çiftlikte geçiriyorum."

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