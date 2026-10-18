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Adilcevaz’da gökyüzü renklendi! Gökkuşağı hayran bıraktı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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IHA Giriş Tarihi:

Adilcevaz’da gökyüzü renklendi! Gökkuşağı hayran bıraktı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde kısa süreliğine beliren gökkuşağı, gökyüzünde renkli görüntüler oluşturdu.

#1
Foto - Adilcevaz’da gökyüzü renklendi! Gökkuşağı hayran bıraktı

Gökyüzünde ortaya çıkan rengârenk manzara, ilçede güzel görüntüler oluşturdu.

#2
Foto - Adilcevaz’da gökyüzü renklendi! Gökkuşağı hayran bıraktı

Doğanın sunduğu bu eşsiz manzara, vatandaşların beğenisini kazanırken gökkuşağı, Adilcevaz’ın doğal güzelliklerine de ayrı bir renk kattı.

#3
Foto - Adilcevaz’da gökyüzü renklendi! Gökkuşağı hayran bıraktı

Kısa süreliğine gökyüzünü süsleyen gökkuşağı, ilçede renkli anların yaşanmasına vesile oldu.

#4
Foto - Adilcevaz’da gökyüzü renklendi! Gökkuşağı hayran bıraktı

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