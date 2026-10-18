Adilcevaz’da gökyüzü renklendi! Gökkuşağı hayran bıraktı
Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde kısa süreliğine beliren gökkuşağı, gökyüzünde renkli görüntüler oluşturdu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde kısa süreliğine beliren gökkuşağı, gökyüzünde renkli görüntüler oluşturdu.
Gökyüzünde ortaya çıkan rengârenk manzara, ilçede güzel görüntüler oluşturdu.
Doğanın sunduğu bu eşsiz manzara, vatandaşların beğenisini kazanırken gökkuşağı, Adilcevaz’ın doğal güzelliklerine de ayrı bir renk kattı.
Kısa süreliğine gökyüzünü süsleyen gökkuşağı, ilçede renkli anların yaşanmasına vesile oldu.
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