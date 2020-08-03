Yeni Akit Gazetesi yazarı Kenan Alpay, Kurban Bayramı'nda İdliblileri yalnız bırakmadı

Yeni Akit Gazetesi yazarı Kenan Alpay, Suriye'de Esed rejimi ve işbirlikçilerinin taş üstünde taş bırakmadığı İdlib'e mübarek Kurban Bayramı'nda giderek, zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren sivil halka yalnız olmadıklarını hissettirdi.

Maneviyat yüklü ziyaretini Twitter hesabından duyuran Alpay, "Bu sene Kurban bayramımızı Suriye’nin dört bir tarafından İdlib’e sığınan bu yakışıklı çocuklar ve güzel kızlarla beraber idrak ettik.

Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki; bu güzel çocukların ümit ve dirençleri katil Rusya, İran ve Esed’in bombardımanlarla oluşturduğu acı, zorluk ve yokluktan kat kat daha büyük elhamdulillah.

Dua ve yardımlarınızla destek olduğunuz için Suriyeli çocuklar sizlere çok teşekkür ediyor ve Türkiye’deki amcalarına, teyzelerine, abi ve ablalarına selam söylüyor.

Bayramımız mübarek, sevgi ve kardeşliğimiz daim olsun.

Allah’a emanet olun." ifadelerini kullandı.