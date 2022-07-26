Yeni açılan fakülteler, bölümler hangileri? 2022’de açılan fakülteler listesi:

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) tercih işlemlerinin 27 Temmuz-5 Ağustos'ta yapılacağını bildirdi. Adayların tercihlerini yapacak olması nedeniyle bilhassa yeni kurulan fakülte ve bölümler de araştırılıyor. 15 üniversite bünyesinde yeni fakülteler kuruldu

Yeni açılan fakülteler, bölümler hangileri?

Bazı yükseköğretim kurumları bünyesinde enstitü, fakülte ve yüksekokul kurulması ile kapatılması ve adlarının değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Bingöl Üniversitesinde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde Çan Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Eskişehir Teknik Üniversitesinde Yabancı Diller Yüksekokulu, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde Deprem Teknolojileri Enstitüsü, Hakkari Üniversitesinde Spor Bilimleri Fakültesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesinde Turizm Fakültesi, Iğdır Üniversitesinde Spor Bilimleri Fakültesi, İstanbul Bilgi Üniversitesinde Uygulamalı Bilimler Fakültesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesinde Bilim Tarihi Enstitüsü, İstinye Üniversitesinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Marmara Üniversitesinde Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde Yabancı Diller Yüksekokulu, Nişantaşı Üniversitesinde Sağlık Bilimleri Fakültesi, Trabzon Üniversitesinde Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi ile Yıldız Teknik Üniversitesinde Temiz Enerji Teknolojileri Enstitüsü kuruldu.

Bilecik Şeyh Edebali, Çanakkale Onsekiz Mart, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar, Fatih Sultan Mehmet Vakıf, İzmir Bakırçay, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Kastamonu, Eskişehir Osmangazi, Marmara, Mersin, Ondokuz Mayıs, Pamukkale, Sakarya, Zonguldak Bülent Ecevit ve Aydın Adnan Menderes üniversitelerinde "İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi" kuruldu.

Bilecik Şeyh Edebali, Çanakkale Onsekiz Mart, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Kastamonu, Eskişehir Osmangazi, Marmara, Mersin, Ondokuz Mayıs, Pamukkale, Sakarya, Zonguldak Bülent Ecevit ve Aydın Adnan Menderes üniversitelerinde "Fen Fakültesi" kuruldu.