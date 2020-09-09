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Ekonomi Yeminli ve serbest muhasebeci mali müşavirlik sınav tarihleri belli oldu
Ekonomi

Yeminli ve serbest muhasebeci mali müşavirlik sınav tarihleri belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-09-09 09:39:38 -
Yeminli ve serbest muhasebeci mali müşavirlik sınav tarihleri belli oldu

ANKARA (AA) - Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı 5-14 Aralık'ta, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı da 19-20 Aralık'ta yapılacak.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin (TÜRMOB) konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlana göre, 2020/3. Dönem Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı 5-14 Aralık'ta, 2020/3. Dönem Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı da 19-20 Aralık'ta yapılacak.

Sınav başvuruları ön başvuru şeklinde TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden alınacak.

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