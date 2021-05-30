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Ekonomi Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına ilişkin duyuru
Ekonomi

Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına ilişkin duyuru

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden yapılan açıklamaya göre Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlar yapılacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-30 13:17:00 -
Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına ilişkin duyuru

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 5786  sayılı  Yasa  ile  değişik  3568  sayılı  Yasa  ve  19  Ağustos  2014  tarih  ve  29093  sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali  Müşavirlik  Sınav  Yönetmeliğinde  Değişiklik  Yapılmasına  Dair  Yönetmelik"  ile  değişen 16  Ocak 2005  tarih  ve 25702 sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanmış "Yeminli  Mali  Müşavirlik ve Serbest  Muhasebeci  Mali  Müşavirlik  Sınav  Yönetmeliği"  hükümlerine  göre,  düzenlenen  Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları ilanda belirtilen tarihlerde Ankara'da yapılacak.

2021/2. Dönem YMM Sınav Tarihleri                         : 14-23 Ağustos 2021
* İlk kez sınava katılacaklar için başvuru tarihleri        : 31 Mayıs - 14 Haziran 2021
* Tekrar sınava katılacaklar için başvuru tarihleri        : 28 Haziran - 12 Temmuz 2021

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