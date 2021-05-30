Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına ilişkin duyuru

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre, düzenlenen Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları ilanda belirtilen tarihlerde Ankara'da yapılacak.



2021/2. Dönem YMM Sınav Tarihleri : 14-23 Ağustos 2021

* İlk kez sınava katılacaklar için başvuru tarihleri : 31 Mayıs - 14 Haziran 2021

* Tekrar sınava katılacaklar için başvuru tarihleri : 28 Haziran - 12 Temmuz 2021

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