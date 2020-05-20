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Yemen'in Sokotra Adası açıklarında bir gemi kayboldu

Yeniakit Publisher
2020-05-20 00:17:28 -
Yemen'in Sokotra Adası açıklarında bir gemi kayboldu

SOKOTRA (AA) - Yemen'in Sokotra Adası açıklarında üzerinde 20 kişinin bulunduğu bir geminin kaybolduğu bildirildi.

İsmini vermek istemeyen bir hükümet yetkilisi, ticari mal taşıyan küçük bir geminin Sokotra Adası'na gitmek üzere cumartesi günü Hadramevt ilindeki bir limandan hareket ettiğini ve şu an kayıp olduğunu söyledi.

Yetkili, "Geminin 2 gün içinde Sokotra Adası'na ulaşması bekleniyordu ancak bir su sızıntısından sonra gemi mürettebatı pazartesi sabahı Sokotra'daki yerel yetkililerle temasa geçerek yardım istedi. Koordinatlara göre geminin Sokotra'daki Kalansiya bölgesi kıyılarının yaklaşık 75 mil açıklarında olduğu belirlendi." dedi.

Sokotra Valisi Remzi Mahrus'un kayıp gemiyi aramak için derhal donanma korvetlerini ve üç gemiyi yönlendirdiğine dikkati çeken yetkili, üzerinde 6'sı mürettebat 20 kişinin bulunduğu gemiyi arama çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

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