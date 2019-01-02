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Yemen'e bozulmuş gıdalar yollandı!

İnsanlık dramının yaşandığı Yemen'de, gıda yardımları tartışmaları sürüyor. Husiler, BM Dünya Gıda Programı'nın, ülkeye bozulmuş gıda yolladığını açıkladı.

02 Ocak 2019 Çarşamba 22:44
Yemen'e bozulmuş gıdalar yollandı!

Uzun süredir insani felaketin yaşandığı Yemen'de yardımlarla ilgili tartışmalar sürüyor. Husiler BM Dünya Gıda Programı'nın (WFP) yardımlar konusunda suistimal yapıldığı yönündeki suçlamalarını geri çevirdi.

Husilerin Devrim Komitesi Başkanı Muhammed El Husi Yemen haber ajansı Saba'ya yaptığı açıklamada, Gıda Programı'nın kendilerine yönelik suçlamalarını "asılsız" diye nitelendirirken, kuruluşu Yemen'e "bozulmuş gıda göndermekle" suçladı.

"ABD ve İngiltere tarafından yönlendirildi"

El Husi, Gıda Programı'nın bunu yaparak var olan standartları ve düzenlemeleri ihlal ettiğini iddia etti. Husi bu konuda bağımsız bir soruşturma yapılmasını memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi. Muhammed El Husi, Gıda Programı'nın çalışmalarının politize edildiğini iddia ederek, bağımsız olmadığını, ABD ve İngiltere tarafından yönlendirildiğini savundu.

BM Dünya Gıda Programı'ndan yapılan açıklamada Husiler'in kontrolündeki başkent Sana ve ülkenin diğer bölgelerinde insani yardımların "suistimal edildiği" belirtilerek buna son verilmesi istenmişti.

"Bu aç insanların ağzından yiyecek çalmak anlamına geliyor"

Açıklamada Sana'da BM'nin gönderdiği insani yardımların satışa çıkarıldığı ya da yardımların dağıtılacağı isim listelerinin manipüle edildiği kaydedilmişti. WFP Direktörü David Beasley, "Bu, aç insanların ağzından yiyecek çalmak anlamına geliyor. Yemen'de çocukların yeterli yiyecekleri olmadığı için öldüğü bir zamanda bu, hakların açıkça ihlalidir. Bu suç, derhal sona ermeli" diye konuşmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Yemen'de 2015 yılından bu yana 10 bin kişi hayatını kaybetti. BM Yemen'de dünyanın en kötü insani felaketinin yaşandığına dikkat çekerek, 20 milyondan fazla insanın akıbetinin insani yardımlara bağlı olduğuna dikkat çekiyor. Suudi Arabistan'ın öncülük ettiği koalisyon üç yıldır Yemen'de Husilere yönelik operasyonlar düzenliyor.

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Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 22:44
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