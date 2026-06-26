YKS'de yapay zekâyla kopya çekerken yakalandı! Savunması “pes” pes dedirtti

YKS'de yapay zekâyla ilk kopya girişimi de yapıldı. Sabah’tan Elyesa Karatepe’nin haberine göre stanbul Çekmeköy'de 21 Haziran'da yapılan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavına cep telefonunu sokan M.E K. (20), yapay zeka kullanarak kopya çekmeye teşebbüs etti. Görevlilerin üst aramasında fark etmediği ve sınav salonuna cebine sakladığı telefonla giren M.E.K., sınav esnasında soruların fotoğrafını çekip yapay zekaya attı.

Sınav süresinin bitmesinin ardından salondan çıkmak isterken görevlilerce durdurulan şüphelinin, yapılan üst aramasında cep telefonu ele geçirildi.

“BİR ANDA AKLIMA…”

Olaya ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 2 Nolu Genel Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatıldı.

Gözaltına alınan ve savcılığa sevk edilen M.E.K., ifadesinde "Sınava tek başıma gelmem ve emanet bırakabileceğim herhangi bir yer bulamamam nedeniyle cep telefonun internetini kapattım. Sonrasında sessize ve rahatsız etme moduna alarak şortumun içerisine koydum ve içeri girdim. "

"Sınav başladıktan sonra bir anda aklıma yanımda bulunan telefonla soruların fotoğrafını çekerek ChatGPT uygulamasında cevaplarını aratmak geldi. Bu amaçla telefonumu çıkarttım ve AYT Sınav Fen soru kitapçığının 37 ve 39'uncu sayfalarının fotoğrafını çektim" dedi.

“BİR ANLIK GAFLETE DÜŞEREK BÖYLE BİR GİRİŞİMİM OLDU”

Sonrasında sınav salonunda 2 görevli olması nedeniyle daha fazla kullanmaya çekindiğini aktaran M.E.K., "Telefonu cebime koyarak sınav sorularını çözmeye devam ettim. Sınav süresi bittikten sonra salondan çıkmak için ayağa kalktığımda salon görevlileri, 'Seni aramamız gerekiyor' diyerek beklememi istediler. Üst aramamda cep telefonunu buldular. Sınava girerken telefonu yanımda götürme amacım kesinlikle kopya çekmek değildi ancak sınav esnasında bir anlık gaflete düşerek böyle bir girişimim oldu. Sınav salonuna cep telefonuyla girdiğim için ve soruların fotoğraflarını çektiğim işin pişmanım" dedi.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye tutuklama talebiyle sevk edilen M.E.K., "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanuna Muhalefet" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.