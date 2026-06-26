İkiz şehirler belli oldu! İşte Türkiye ve dünyadaki benzer şehirler!

Haberler Ekonomi 26 Haziran 2026 - 14:25 Türkiye ve dünyada benzer şehirler Venedik'in gizemli gondol gezintileriyle Eskişehir'in nehir keyfi arasında çarpıcı bir benzerlik var. Aynı şekilde Alpler'deki kayak tutkusu, Palandöken'in beyaz pistlerinde de yaşanıyor. Bu tür benzerlikleri sıraladık. Aslı Didari Aslı Didari Türkiye ve dünyada benzer şehirler Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin Kaynak ekle Dünyada belirli özelliklerle ünlenmiş ülke ve şehirler var. Türkiye de genel olarak kendine özgü güzellikleriyle bir cazibe noktası. Türkiye'deki bazı şehirlere baktığımızda aynı zamanda dünyadaki bazı şehirlerle benzeştiğini görüyoruz. İtalya'nın Venedik şehrindeki gondolların, Türkiye'nin Eskişehir kentinde olması gibi benzerliklere bir göz atmak istedik. Türkiye'de birden fazla dünya şehri esintisi var. İşte bazı eşleştirmeler: VENEDİK-ESKİŞEHİR Venedik gondolları ile Eskişehir Porsuk Çayı gondollarını karşılaştırdığımızda; Venedik'in 1.000 yılı aşkın tarihi var. Şehir tamamen su kanalları üzerine kurulu. Gondollar turistik değil, tarihsel ulaşım aracı olarak kullanılmaya başladı. Eskişehir'deki Porsuk Çayı ise modern şehir düzenlemesiyle yapılmış yapay bir kanal sistemi. Gondollar turistik ve eğlence amaçlı. Hatta şehir bu nedenle “Mini Venedik” diye anılıyor. ALPLER-PALANDÖKEN Fransa-İsviçre-Avusturya-İtalya arasındaki Alpler, Avrupa’nın en büyük ve en gelişmiş kayak altyapısına sahip. 3 bin-4 bin metre yüksek zirvelere sahip. Bölgede, yüzlerce kilometrelik pistler, köyler, kasabalar, kayak kültürü tamamen oturmuş durumda. Türkiye'de Erzurum'da bulunan Palandöken ise ülkenin en uzun pistlerinden biri olarak yaklaşık 12 kilometrelik tek piste sahip. Yüksek rakım (3 bin 176 m’ye kadar) ve iyi kar kalitesine sahip. Palandöken daha uygun fiyatlı ve daha az kalabalık, otel + kayak sistemi var ama “Alp köyü kültürü” yok.