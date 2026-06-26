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İkiz şehirler belli oldu! İşte Türkiye ve dünyadaki benzer şehirler!

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İkiz şehirler belli oldu! İşte Türkiye ve dünyadaki benzer şehirler!

Venedik'in gizemli gondol gezintileriyle Eskişehir'in nehir keyfi arasında çarpıcı bir benzerlik var. Aynı şekilde Alpler'deki kayak tutkusu, Palandöken'in beyaz pistlerinde de yaşanıyor. Bu tür benzerlikleri sıraladık.

#1
Foto - İkiz şehirler belli oldu! İşte Türkiye ve dünyadaki benzer şehirler!

Dünyada belirli özelliklerle ünlenmiş ülke ve şehirler var. Türkiye de genel olarak kendine özgü güzellikleriyle bir cazibe noktası. Türkiye'deki bazı şehirlere baktığımızda aynı zamanda dünyadaki bazı şehirlerle benzeştiğini görüyoruz. İtalya'nın Venedik şehrindeki gondolların, Türkiye'nin Eskişehir kentinde olması gibi benzerliklere bir göz atmak istedik.

#2
Foto - İkiz şehirler belli oldu! İşte Türkiye ve dünyadaki benzer şehirler!

VENEDİK-ESKİŞEHİR Venedik gondolları ile Eskişehir Porsuk Çayı gondollarını karşılaştırdığımızda; Venedik'in 1.000 yılı aşkın tarihi var. Şehir tamamen su kanalları üzerine kurulu. Gondollar turistik değil, tarihsel ulaşım aracı olarak kullanılmaya başladı. Eskişehir'deki Porsuk Çayı ise modern şehir düzenlemesiyle yapılmış yapay bir kanal sistemi. Gondollar turistik ve eğlence amaçlı. Hatta şehir bu nedenle “Mini Venedik” diye anılıyor.

#3
Foto - İkiz şehirler belli oldu! İşte Türkiye ve dünyadaki benzer şehirler!

Haberler Ekonomi 26 Haziran 2026 - 14:25 Türkiye ve dünyada benzer şehirler Venedik'in gizemli gondol gezintileriyle Eskişehir'in nehir keyfi arasında çarpıcı bir benzerlik var. Aynı şekilde Alpler'deki kayak tutkusu, Palandöken'in beyaz pistlerinde de yaşanıyor. Bu tür benzerlikleri sıraladık. Aslı Didari Aslı Didari Türkiye ve dünyada benzer şehirler Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin Kaynak ekle Dünyada belirli özelliklerle ünlenmiş ülke ve şehirler var. Türkiye de genel olarak kendine özgü güzellikleriyle bir cazibe noktası. Türkiye'deki bazı şehirlere baktığımızda aynı zamanda dünyadaki bazı şehirlerle benzeştiğini görüyoruz. İtalya'nın Venedik şehrindeki gondolların, Türkiye'nin Eskişehir kentinde olması gibi benzerliklere bir göz atmak istedik. Türkiye'de birden fazla dünya şehri esintisi var. İşte bazı eşleştirmeler: VENEDİK-ESKİŞEHİR Venedik gondolları ile Eskişehir Porsuk Çayı gondollarını karşılaştırdığımızda; Venedik'in 1.000 yılı aşkın tarihi var. Şehir tamamen su kanalları üzerine kurulu. Gondollar turistik değil, tarihsel ulaşım aracı olarak kullanılmaya başladı. Eskişehir'deki Porsuk Çayı ise modern şehir düzenlemesiyle yapılmış yapay bir kanal sistemi. Gondollar turistik ve eğlence amaçlı. Hatta şehir bu nedenle “Mini Venedik” diye anılıyor. ALPLER-PALANDÖKEN Fransa-İsviçre-Avusturya-İtalya arasındaki Alpler, Avrupa’nın en büyük ve en gelişmiş kayak altyapısına sahip. 3 bin-4 bin metre yüksek zirvelere sahip. Bölgede, yüzlerce kilometrelik pistler, köyler, kasabalar, kayak kültürü tamamen oturmuş durumda. Türkiye'de Erzurum'da bulunan Palandöken ise ülkenin en uzun pistlerinden biri olarak yaklaşık 12 kilometrelik tek piste sahip. Yüksek rakım (3 bin 176 m’ye kadar) ve iyi kar kalitesine sahip. Palandöken daha uygun fiyatlı ve daha az kalabalık, otel + kayak sistemi var ama “Alp köyü kültürü” yok.

#4
Foto - İkiz şehirler belli oldu! İşte Türkiye ve dünyadaki benzer şehirler!

TÜRKİYE’DEKİ HANGİ YER HANGİ DÜNYA DESTİNASYONUNA BENZİYOR? Nevşehir'de Kapadokya, kendisine hayran bırakan tek tip bina örgüsü ve volkanik yapısıyla Yunanistan'da Santorini'ye benziyor.

#5
Foto - İkiz şehirler belli oldu! İşte Türkiye ve dünyadaki benzer şehirler!

Denizli'de Pamukkale, ABD'deki Yellowstone'na benziyor.

#6
Foto - İkiz şehirler belli oldu! İşte Türkiye ve dünyadaki benzer şehirler!

Rize ve Artvin'de, Norveç'teki fiyort benzeri kıyılar var. Bu bölge ayrıca, dağlık alanları, yoğun yağış alması, yoğun sis, çay tarımı ve yeşili ile Japonya'yı da aratmıyor.

#7
Foto - İkiz şehirler belli oldu! İşte Türkiye ve dünyadaki benzer şehirler!

Taş evler, sahil kasabaları, zeytinlik, denize açılan küçük yerleşimler ve bağlarıyla İzmir Alaçatı ve Ayvalık'ta, Yunanistan esintileri var.

#8
Foto - İkiz şehirler belli oldu! İşte Türkiye ve dünyadaki benzer şehirler!

Antalya, sıcak iklimi, turizmi ve gece hayatı ile Miami'ye benzetiliyor. Antalya'daki Aspendos ve Side, İspanya Costa del Sol'ü andırıyor. İstanbul, şehir hayatı, kültür, finans ve turizm açısından dünya metropollerinden Londra ve Fransa'yı hissettiriyor.

#9
Foto - İkiz şehirler belli oldu! İşte Türkiye ve dünyadaki benzer şehirler!

Bursa, tarihi binaları, müzeleri ile İtalya'nın Floransa kenti ile eşleştiriliyor. Gaziantep, yemek kültürü, mimarisi, el sanatları ve geleneklere olan bağı ile İran'ın İsfahan kenti ile eşleştiriliyor.

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