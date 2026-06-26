  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
MHP’den Yunanistan’a Batı Trakya tepkisi: Türkiye, Batı Trakya’nın da garantörüdür! Eninde sonunda başınızı yakacaksınız! Hürmüz Boğazı'nda ateşle oynuyorlar! Anlaşma sonrası Umman açıklarında kargo gemisine füzeli provokasyon! "İmamoğlu suç örgütü" davasında sıcak gelişme Gölbaşı'nda tarihi mezuniyet! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teşkilata katılan 13 bin yeni yiğide talimat! AYM’nin kapısına dayandılar! CHP sosyal medya düzenlemesine de karşı HÜDA PAR’dan İş Bankası çıkışı: Müslümanların parasıyla kurulan bankada CHP ve faiz niye var! Çin'den Tayvan ordusuna tam tatbikat ortasında gözdağı! Yeni nesil dev uçak gemisi Fucien Tayvan Boğazı'nı adeta yardı geçti! İsrail'de "Suriye" kalleşliği! Resmen görüntülendi Danimarka'da ezana çirkin yasak hazırlığı: Burası Pakistan mı? Baltık'ta Belarus sınırında kırmızı alarm! Litvanya'dan dünyayı harekete geçiren flaş hava sahası kararı!
Gündem Türkiye güne dev operasyonla uyandı! Tam 51 gözaltı var
Gündem

Türkiye güne dev operasyonla uyandı! Tam 51 gözaltı var

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Türkiye güne dev operasyonla uyandı! Tam 51 gözaltı var

İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, liderleri yurt dışında bulunan ve bir kısmı hakkında kırmızı bülten bulunan 4 ayrı organize silahlı suç örgütüne yönelik baskınlarda 51 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yağma, tehdit, kasten öldürme, yaralama ve mala zarar verme gibi birçok suça karıştıkları belirtilirken, haklarındaki soruşturma sürüyor.

İstanbul merkezli 11 ilde organize silahlı suç örgütlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 4 ayrı suç örgütüne mensup 51 şüpheli gözaltına alındı.

11 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile ortak yürütülen çalışmalar kapsamında organize suç örgütlerine yönelik geniş çaplı operasyon düzenledi.
İstanbul merkezli gerçekleştirilen operasyonda Şanlıurfa, Hatay, Kocaeli, Muş, Van, Elazığ, Adana, İzmir, Antalya ve Bingöl'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.

 

4 AYRI SUÇ ÖRGÜTÜ HEDEF ALINDI

Operasyon kapsamında, liderliklerini yurt dışında bulunan ve bir kısmı hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan kişilerin yönettiği 4 ayrı organize silahlı suç örgütü hedef alındı.
Şüphelilerin nitelikli yağma, tehdit, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, kasten yaralama ve mala zarar verme gibi birçok suça karıştıkları tespit edildi.

 

51 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 51 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında başlatılan adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Türkiye güne operasyonla uyandı: Peş peşe gözaltına alındılar
Türkiye güne operasyonla uyandı: Peş peşe gözaltına alındılar

Gündem

Türkiye güne operasyonla uyandı: Peş peşe gözaltına alındılar

FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 42 ilde, 237 şüpheli yakalandı
FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 42 ilde, 237 şüpheli yakalandı

Gündem

FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 42 ilde, 237 şüpheli yakalandı

Kocaeli'de FETÖ operasyonu: Dershanelerde ByLock ve ankesör izi!
Kocaeli'de FETÖ operasyonu: Dershanelerde ByLock ve ankesör izi!

Gündem

Kocaeli'de FETÖ operasyonu: Dershanelerde ByLock ve ankesör izi!

Samsun'da DEAŞ operasyonu: 2 kişi paketlendi
Samsun'da DEAŞ operasyonu: 2 kişi paketlendi

Yerel

Samsun'da DEAŞ operasyonu: 2 kişi paketlendi

İstanbul merkezli dev operasyonla kaçakçılık şebekesi çökertildi! On binlerce litre kaçak akaryakıt ve suç ortakları kıskıvrak yakalandı!
İstanbul merkezli dev operasyonla kaçakçılık şebekesi çökertildi! On binlerce litre kaçak akaryakıt ve suç ortakları kıskıvrak yakalandı!

Yerel

İstanbul merkezli dev operasyonla kaçakçılık şebekesi çökertildi! On binlerce litre kaçak akaryakıt ve suç ortakları kıskıvrak yakalandı!

0
Open
Tabs
Window
Copy
URLs + Titles
URLs
URLs space separated
Titles
HTML links
HTML list of links
Markdown
Excel style
Bookmarks
Bookmarks
Read For Later
Export
CSV
Text
Review
Find All
1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ahmet

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve milletimizin güvenliğini sağlamak için özverili çalışmalarıyla hepimizi gururlandıran polis teşkilatımız, yine vatanımıza hizmet ediyor. İstanbul merkezli yapılan bu büyük operasyonda 4 ayrı silahlı suç örgütü hedef alındı ve liderleri yurt dışında bulunmasına rağmen yakalanan 51 şüphelinin adalet karşısına çıkarılması hayırlıdır. Bu tür operasyonlarla ülkemizin güvenliğini sağlamak, vatandaşlarımızı korumak hepimizin görevidir.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23