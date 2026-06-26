  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Müslüman cenazesini ‘Baban belki babandır ama anan anandır’ diye anlatmıştı! Müptezel Müjdat’a hapis cezası! Katile ıslıklı 'yuh'lu protesto protesto: 'Defol’ diye bağırdılar Ukrayna'dan Rusya topraklarına gizli operasyon hamlesi! Zelenskiy dünyayı sarsacak 40 günlük saldırı planını onayladı! Kongolu polisten Başkan Erdoğan'ı mest eden tekmil MHP’den Yunanistan’a Batı Trakya tepkisi: Türkiye, Batı Trakya’nın da garantörüdür! Eninde sonunda başınızı yakacaksınız! Hürmüz Boğazı'nda ateşle oynuyorlar! Anlaşma sonrası Umman açıklarında kargo gemisine füzeli provokasyon! "İmamoğlu suç örgütü" davasında sıcak gelişme Gölbaşı'nda tarihi mezuniyet! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teşkilata katılan 13 bin yeni yiğide talimat! AYM’nin kapısına dayandılar! CHP sosyal medya düzenlemesine de karşı HÜDA PAR’dan İş Bankası çıkışı: Müslümanların parasıyla kurulan bankada CHP ve faiz niye var!
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Çiftçi’nin “Çorum” diyaloğu gündem oldu! Duyan, kahkahalara boğuldu
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Çiftçi’nin “Çorum” diyaloğu gündem oldu! Duyan, kahkahalara boğuldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Polis Akademisi Mezuniyet Töreni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla renkli sahnelere ev sahipliği yaptı. Dereceye giren memurlara diplomalarını veren Erdoğan ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi arasındaki "Mustafa nereye verelim? - Çorum’a verelim, yani yiğidin harman olduğu yer" diyaloğu katılımcıları güldürdü.

Polis Akademisi Mezuniyet Töreni, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla renkli sahnelere ev sahipliği yaptı. Dereceye giren memurlara diplomalarını veren Erdoğan ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi arasındaki "Mustafa nereye verelim? - Çorum’a verelim, yani yiğidin harman olduğu yer" diyaloğu katılımcıları güldürdü.

 

Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesi’nde düzenlenen mezuniyet töreninde bu yıl da büyük bir coşku yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törende binlerce polis memuru yemin ederek emniyet teşkilatına katıldı. Devlet protokolünün hazır bulunduğu organizasyonda, diplomaların takdimi sırasında yaşanan samimi anlar ve renkli görüntüler salondakilerden büyük alkış aldı.

 

"YİĞİDİN HARMAN OLDUĞU YER"E ATAMA

Törende dereceye giren başarılı polis memurlarına diplomalarını bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takdim etti. Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi arasında geçen esprili ve samimi bir "atama" diyaloğu mikrofonlara yansıdı.


Mezun olan bir polisin görev yeri üzerine konuşulurken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bakan Çiftçi'ye dönerek, "Mustafa, nereye verelim?" sorusunu yöneltmesi üzerine Bakan Çiftçi’den " Çorum'a verelim" yanıtı geldi. Bu cevaba gülümseyen Erdoğan’ın, "Yani yiğidin harman olduğu yer..." diyerek karşılık vermesi neşeli anların yaşanmasına neden oldu.

Gölbaşı'nda tarihi mezuniyet! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teşkilata katılan 13 bin yeni yiğide talimat!
Gölbaşı'nda tarihi mezuniyet! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teşkilata katılan 13 bin yeni yiğide talimat!

Gündem

Gölbaşı'nda tarihi mezuniyet! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teşkilata katılan 13 bin yeni yiğide talimat!

Kongolu polisten Başkan Erdoğan'ı mest eden tekmil
Kongolu polisten Başkan Erdoğan'ı mest eden tekmil

Gündem

Kongolu polisten Başkan Erdoğan'ı mest eden tekmil

 

0
Open
Tabs
Window
Copy
URLs + Titles
URLs
URLs space separated
Titles
HTML links
HTML list of links
Markdown
Excel style
Bookmarks
Bookmarks
Read For Later
Export
CSV
Text
Review
Find All
1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Cemil

Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın Polis Akademisi mezuniyet törenine katılımı ve 13 bin yeni yiğidin emniyette görev almaya başlaması ülke için büyük bir gurur kaynağı. Sayın Bakan Çiftçi ile Cumhurbaşkanımız arasında geçen esprili diyalog, Türk insanının samimiyetini ve coşkusunu ortaya koyuyor. Özellikle "yiğidin harman olduğu yer" ifadesi, Çorum'un güçlü ve vatansever halkını gururlandıran bir ifade olarak karşımıza çıkıyor. Devletimize hizmet etmek için yemin eden bu gençlerimize hayırlı olsun diyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi her zaman korusun.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23