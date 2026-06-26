Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Çiftçi’nin “Çorum” diyaloğu gündem oldu! Duyan, kahkahalara boğuldu

Polis Akademisi Mezuniyet Töreni, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla renkli sahnelere ev sahipliği yaptı. Dereceye giren memurlara diplomalarını veren Erdoğan ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi arasındaki "Mustafa nereye verelim? - Çorum’a verelim, yani yiğidin harman olduğu yer" diyaloğu katılımcıları güldürdü.

Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesi’nde düzenlenen mezuniyet töreninde bu yıl da büyük bir coşku yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törende binlerce polis memuru yemin ederek emniyet teşkilatına katıldı. Devlet protokolünün hazır bulunduğu organizasyonda, diplomaların takdimi sırasında yaşanan samimi anlar ve renkli görüntüler salondakilerden büyük alkış aldı.

"YİĞİDİN HARMAN OLDUĞU YER"E ATAMA

Törende dereceye giren başarılı polis memurlarına diplomalarını bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takdim etti. Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi arasında geçen esprili ve samimi bir "atama" diyaloğu mikrofonlara yansıdı.



Mezun olan bir polisin görev yeri üzerine konuşulurken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bakan Çiftçi'ye dönerek, "Mustafa, nereye verelim?" sorusunu yöneltmesi üzerine Bakan Çiftçi’den " Çorum'a verelim" yanıtı geldi. Bu cevaba gülümseyen Erdoğan’ın, "Yani yiğidin harman olduğu yer..." diyerek karşılık vermesi neşeli anların yaşanmasına neden oldu.