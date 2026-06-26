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Siyaset CHP’li Şile Belediyesi’ne bir operasyon daha! Çok sayıda gözaltı var
Siyaset

CHP’li Şile Belediyesi’ne bir operasyon daha! Çok sayıda gözaltı var

Yeniakit Publisher
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CHP’li Şile Belediyesi’ne bir operasyon daha! Çok sayıda gözaltı var

Şile Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen üçüncü dalga operasyonda 16 şüpheli daha gözaltına alındı.

 

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Şile Belediyesinde doğrudan temin, imar, ruhsat ve iskan işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet alınarak haksız menfaat sağlandığı tespit edildi.

İstanbul ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 16 şüpheliyi gözaltına aldı.

 

Zanlılar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Soruşturmaya dair detaylar

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da bulunduğu 6 şüpheli, 10 Temmuz 2025'te gözaltına alınmıştı.

 

Belediye Başkanı Kabadayı, Oğuz Kaçmaz, Tuncay Tolga Özçakmak, Ali Şafak ve Evren Buçhan tutuklanmış, Aslı Kotan ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

HTS kayıtları ve MASAK raporundaki hesap hareketlerinin incelenmesinin ardından haklarında gözaltı kararı verilen 22 şüpheli ise 23 Aralık 2025'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı. Bu şüphelilerden de 15'i tutuklanmış, 7'si adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

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Yorumlar

Mehmet

Bu haber CHP'lilerin hain yüzlerini bir kez daha ortaya koyuyor. Şile Belediyesi'nde yaşanan usulsüzlükler ve rüşvet olayları, başta Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı olmak üzere birçok CHP'li yetkiliyi cezaevine sürükledi. Allah aşkına bu ülkede, vatandaşın menfaatleri yerine kendi çıkarlarına göre hareket eden bu hainlere dur demeliyiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ve değerli TBMM’mize her zaman güven duyuyoruz, inşallah bunlar da haksızlıklara karşı yapılacak doğru adımlar ile son bulur.
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