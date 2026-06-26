'İsrail Lübnan'dan tamamen çekilmeli'

İran Devrim Muhafızları Komutanı İsmail Kani, İsrail'in Lübnan'dan tamamen çekilmesi gerektiğini belirterek, aksi halde "askeri yenilgiyle karşı karşıya kalacağını" söyledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kani, İsrail'in Lübnan'daki askeri varlığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran devlet medyasına göre Kani, İsrail'in Lübnan topraklarının tamamından kendi iradesiyle çekilmesi gerektiğini, aksi halde "yenilgiye uğrayarak kaçmak zorunda kalacağını" ifade etti.

Kani'nin açıklaması, ABD ile İran arasında geçen hafta imzalanan ve Lübnan cephesindeki çatışmaların da sonlandırılmasını öngören geçici mutabakatın ardından geldi.

Tahran yönetimi, söz konusu mutabakatın Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasını içerdiğini, bunun da İsrail güçlerinin güney Lübnan'dan tamamen çekilmesini gerektirdiğini savunuyor.

Öte yandan İsrail ile Lübnan arasında, ABD'nin arabuluculuğunda bazı işgal edilen bölgelerin kontrolünün Lübnan ordusuna devredilmesini öngören bir plan üzerinde görüşmeler sürüyor. Bu planın, İsrail'in işgal ettiği bazı bölgelerden kademeli çekilmesine zemin hazırlayabileceği belirtiliyor.

Lübnan cephesi, Hizbullah'ın 2 Mart'ta İsrail'e roket saldırıları düzenlemesiyle yeniden çatışmalara sahne olmuştu. ABD ve İran ise 28 Şubat'ta başlayan savaşın ardından kalıcı bir anlaşmaya ulaşmayı hedefleyen bir mutabakat zaptı imzalamıştı.

Kaynak: Mepa News