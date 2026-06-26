  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Müslüman cenazesini ‘Baban belki babandır ama anan anandır’ diye anlatmıştı! Müptezel Müjdat’a hapis cezası! Katile ıslıklı 'yuh'lu protesto protesto: 'Defol’ diye bağırdılar Ukrayna'dan Rusya topraklarına gizli operasyon hamlesi! Zelenskiy dünyayı sarsacak 40 günlük saldırı planını onayladı! Kongolu polisten Başkan Erdoğan'ı mest eden tekmil MHP’den Yunanistan’a Batı Trakya tepkisi: Türkiye, Batı Trakya’nın da garantörüdür! Eninde sonunda başınızı yakacaksınız! Hürmüz Boğazı'nda ateşle oynuyorlar! Anlaşma sonrası Umman açıklarında kargo gemisine füzeli provokasyon! "İmamoğlu suç örgütü" davasında sıcak gelişme Gölbaşı'nda tarihi mezuniyet! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teşkilata katılan 13 bin yeni yiğide talimat! AYM’nin kapısına dayandılar! CHP sosyal medya düzenlemesine de karşı HÜDA PAR’dan İş Bankası çıkışı: Müslümanların parasıyla kurulan bankada CHP ve faiz niye var!
Dünya 'İsrail Lübnan'dan tamamen çekilmeli'
Dünya

'İsrail Lübnan'dan tamamen çekilmeli'

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
'İsrail Lübnan'dan tamamen çekilmeli'

İran Devrim Muhafızları Komutanı İsmail Kani, İsrail'in Lübnan'dan tamamen çekilmesi gerektiğini belirterek, aksi halde "askeri yenilgiyle karşı karşıya kalacağını" söyledi.

İran Devrim Muhafızları Komutanı İsmail Kani, İsrail'in Lübnan'dan tamamen çekilmesi gerektiğini belirterek, aksi halde "askeri yenilgiyle karşı karşıya kalacağını" söyledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kani, İsrail'in Lübnan'daki askeri varlığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran devlet medyasına göre Kani, İsrail'in Lübnan topraklarının tamamından kendi iradesiyle çekilmesi gerektiğini, aksi halde "yenilgiye uğrayarak kaçmak zorunda kalacağını" ifade etti.

Kani'nin açıklaması, ABD ile İran arasında geçen hafta imzalanan ve Lübnan cephesindeki çatışmaların da sonlandırılmasını öngören geçici mutabakatın ardından geldi.

 

Tahran yönetimi, söz konusu mutabakatın Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasını içerdiğini, bunun da İsrail güçlerinin güney Lübnan'dan tamamen çekilmesini gerektirdiğini savunuyor.
Öte yandan İsrail ile Lübnan arasında, ABD'nin arabuluculuğunda bazı işgal edilen bölgelerin kontrolünün Lübnan ordusuna devredilmesini öngören bir plan üzerinde görüşmeler sürüyor. Bu planın, İsrail'in işgal ettiği bazı bölgelerden kademeli çekilmesine zemin hazırlayabileceği belirtiliyor.

Lübnan cephesi, Hizbullah'ın 2 Mart'ta İsrail'e roket saldırıları düzenlemesiyle yeniden çatışmalara sahne olmuştu. ABD ve İran ise 28 Şubat'ta başlayan savaşın ardından kalıcı bir anlaşmaya ulaşmayı hedefleyen bir mutabakat zaptı imzalamıştı.

Kaynak: Mepa News

Terörist İsrail'den suikast! Şehit oldular
Terörist İsrail'den suikast! Şehit oldular

Dünya

Terörist İsrail'den suikast! Şehit oldular

İsrail'e 'Somaliland' tehdidi
İsrail'e 'Somaliland' tehdidi

Dünya

İsrail'e 'Somaliland' tehdidi

Gafil İsrail'in sonu geliyor! Filistin tüm dünyaya diz çöktürdü
Gafil İsrail'in sonu geliyor! Filistin tüm dünyaya diz çöktürdü

Gündem

Gafil İsrail'in sonu geliyor! Filistin tüm dünyaya diz çöktürdü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23