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Dünya Yemen'deki Marib Valiliği: Husiler yerleşim bölgelerini balistik füzeyle vuruyor
Dünya

Yemen'deki Marib Valiliği: Husiler yerleşim bölgelerini balistik füzeyle vuruyor

Yemen makamları, İran destekli Husileri Marib ilindeki sivil yerleşim bölgelerini balistik füzelerle hedef almakla suçladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-20 10:14:00 -
Yemen'deki Marib Valiliği: Husiler yerleşim bölgelerini balistik füzeyle vuruyor

Marib Valiliğinin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Terörist Husi milisler, Marib ilinde sivil yerleşimlerin yer aldığı mahalleleri 5 balistik füze ile hedef aldı." ifadesine yer verildi.

Valilik paylaşımında konuya ilişkin detaylı bilgi verilmezken, Husilerden ise söz konusu suçlamaya yönelik herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, Husilerin, Marib'in güneyindeki Harib ilçesine insansız hava aracıyla düzenlediğini saldırıda 3 çocuğun ağır yaralandığını duyurmuştu.

Yemen'deki iç savaş

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkenin birçok bölgesinde çatışmalar aralıksız sürüyor.

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