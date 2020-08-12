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Aktüel

Yemen'de "zorla kaybedilenler"in durumlarının açıklanması talebiyle eylem düzenlendi

Yeniakit Publisher
2020-08-12 23:48:10 -
Yemen'de "zorla kaybedilenler"in durumlarının açıklanması talebiyle eylem düzenlendi

İSTANBUL (AA) - Yemen'in Aden ilindeki "Kaçırılanların Anneleri Birliği", Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı güçlerin zorla kaybettiği 38 kişinin akıbetlerinin ortaya çıkartılması talebiyle oturma eylemi düzenledi.

Birlik'ten, eylem sırasında yapılan yazılı açıklamada, GGK'nın kontrolündeki Aden polis idaresinden, yıllar önce zorla kaybedilenlerin akıbetlerinin ortaya çıkartılması ve ne durumda olduklarının açıklaması istendi.

Zorla kaybedilenlerin annelerinin çocuklarıyla iletişim kurmaları ve sağlık durumlarını öğrenmelerine izin verilmesi talep edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Üzüntülerimiz giderek artıyor. Bizim ve çocuklarımızın mutluluğuna vesile olacak birçok münasebet ve uzun yıllar geçti. 5 yıldır hala ne durumda olduklarını ve hangi sağlık koşullarında yaşadıklarını bilmediğimiz 'zorla kaybedilen' 38 kişiyi arıyoruz."

Yemen'de yakınları kaçırılan veya zorla kaybedilen aileler, birlikte hareket etmek ve yakınlarının serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla Nisan 2016'da "Kaçırılanların Anneleri Birliği"ni kurmuştu.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, 29 Temmuz'da çıkardığı kararnameyle, GGK Genel Sekreterliği görevini yürüten Ahmed Hamid Lemles'i yeni Aden Valisi olarak atamıştı.

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