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Spor Galatasaray’dan Bruno Fernandes için dev hamle! 60 milyon euroluk plan masada
Spor

Galatasaray’dan Bruno Fernandes için dev hamle! 60 milyon euroluk plan masada

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Galatasaray’dan Bruno Fernandes için dev hamle! 60 milyon euroluk plan masada

Galatasaray, yeni sezon öncesi ses getirecek bir transfere imza atmanın planlarını yapıyor. Sarı-kırmızılıların, Manchester United forması giyen Bruno Fernandes için bonservis ve maaş dahil toplam 60 milyon euroluk bir plan hazırladığı öne sürüldü.

Sezona rüzgar gibi başlamak isteyen son şampiyon Galatasaray, Avrupa futbolunun önemli isimlerinden Bruno Fernandes için nabız yoklamaya hazırlanıyor. Manchester United ile sözleşmesinde son yıla giren 31 yaşındaki futbolcu için sarı-kırmızılı yönetimin Dünya Kupası sonrası resmi temasları başlatmayı planladığı gelen haberler arasında...

 

Bonservis ve maaş planı belli oldu

Galatasaray, Bruno Fernandes transferi için iki ayrı bütçe kalemi üzerinde duruyor. Sarı-kırmızılılar, Manchester United’a 30 milyon euro bonservis teklifi sunmayı planlıyor. Deneyimli futbolcunun kapısının, 3 yıllık bir sözleşmeyle çalınacağı gelen haberler arasında. Portekizli orta sahaya yıllık 10 milyon euro önerilmesi halinde transferin toplam maliyeti 60 milyon euroya ulaşacak.

 

Dünya Kupası sonrası temas hedefi

Bruno Fernandes’in önceliğinin Manchester United’da kalmak olduğu belirtilse de Galatasaray yönetiminin bu transferde kolay pes etmeyecek gibi... Sarı-kırmızılıların, Dünya Kupası’nın ardından yıldız oyuncuyla yüz yüze görüşmesi bekleniyor.

 

37 maç 9 gol

Geride bıraktığımız sezon Manchester United ile 37 maça çıkan Bruno Fernandes, 9 gol attı ve  22 asistlik performans sergiledi.

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