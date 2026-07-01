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Dünya İneğin kafasında bacak çıktı
Dünya

İneğin kafasında bacak çıktı

Yeniakit Publisher
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İneğin kafasında bacak çıktı

Çin'in Jilin eyaletine bağlı Liaoyuan kentinin Dongfeng ilçesinde doğuştan beş bacaklı bir Simental cinsi inek, sıra dışı görüntüsüyle dikkat çekiyor. Beşinci bacağını şapka gibi kafasında taşıyan 500 kiloluk inek, hem ülkesinde hem de dünyada ilgi odağı oldu.

İneğin sahibi Bai soyadlı kadın, dört yaşındaki ve 500 kilogramın üzerinde ağırlığa sahip hayvanın doğduğundan beri başının üzerinde fazladan bir bacağa sahip olduğunu söyledi. Bai, zamanla bu uzvun da inekle birlikte bir miktar büyüdüğünü ve hayvana kendine özgü "beş bacaklı" görünüm kazandırdığını ifade etti.

Fazladan uzva rağmen ineğin herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığını belirten Bai, hayvanın normal şekilde beslendiğini ve rahatça hareket ettiğini dile getirdi.

Sıra dışı görüntüsü nedeniyle büyük ilgi gören inek için 100 bin yuanın üzerinde teklif aldığını söyleyen Bai, hayvanla kurduğu duygusal bağ nedeniyle tüm teklifleri geri çevirdiğini belirtti.

Dongfeng İlçesi Hayvancılık Merkezi uzmanları ise durumun "polimeli (polymelia)" olarak bilinen doğum anomalisinden kaynaklandığını ifade etti. Uzmanlara göre bu durum, anne karnındaki gelişim sırasında ineğin daha zayıf olan ikiz embriyoyu yemesi sonucu ortaya çıkıyor.

 

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