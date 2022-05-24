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Dünya Yemen’de sivil yerleşim bölgesine İHA düştü: 3 ölü
Dünya

Yemen’de sivil yerleşim bölgesine İHA düştü: 3 ölü

Yemen'in başkenti Sana'daki işlek bir caddeye İHA düştü. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-24 00:27:00 - 2022-05-24 01:18:48

Yemen'in başkenti Sana'daki işlek bir caddeye İHA'nın düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Yemen’in başkenti Sana’daki Yemen Mall Alışveriş Merkezi’nin bulunduğu işlek caddeye İHA düştü. Düşen İHA nedeniyle 3 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Çin yapımı CH4 tipi İHA olduğu aktarıldı

İHA’nın Yemen Silahlı Kuvvetleri tarafından düşürüldüğü ve Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri'ne ait Çin yapımı CH4 tipi İHA olduğu aktarıldı.

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