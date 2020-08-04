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Aktüel

Yemen'de sel nedeniyle baraj çöktü

Amran kentindeki barajın çökmesi sonucu 4 ev yıkıldı, 30 aile de tahliye edildi

Yeniakit Publisher
2020-08-04 00:02:58 -
Yemen'de sel nedeniyle baraj çöktü

YEMEN (AA) - Yemen'in kuzeyindeki Amran kentinde sel nedeniyle bir barajın çökmesi sonucu 4 evin yıkıldığı, 30 ailenin tahliye edildiği belirtildi.

Husilere ait El-Mesira televizyon kanalının haberine göre, Amran'a bağlı Sila ilçesinden bir yetkili Er-Ravna Barajı'nın çökmesi sonucu 4 evin yıkıldığını, 30 ailenin de bölgeden tahliye edildiğini aktardı.

Yetkili, barajın çökmesi sonucu can kaybı yaşanmadığını kaydetti.

Öte yandan, Amran Tarım Ofisi Müdürü Humeyr el-Cebeli, 252 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip olan barajın, sel suları nedeniyle yükselen su seviyesine dayanamayarak çöktüğünü ifade etti.

Yemen'in pek çok kentinde etkili olan şiddetli yağışların sebep olduğu sel, 20 kişinin yaşamını yitirmesine ve iç göçmenlerin yaşadıkları başta olmak üzere binlerce barınak ve evin kısmen ya da tamamen kullanılamaz hale gelmesine neden olmuştu.

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