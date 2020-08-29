Yemen'de Husilerle hükümet güçleri arasında çatışma

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, hükümet güçleri ile çatışmaya girdi.

Ülkenin farklı bölgelerinde yer alan hükümet güçleriyle çatışan Husiler, bu çatışmalar sonucu 10 milislerinin öldüğünü açıkladı.

Husilerin SABA isimli haber ajansına göre, komutanlar Muhammed Hüseyin el-Hamrani, Yasir Yahya el-Kademi, Salih el-Kelibi, Abdulmunim Hammud el-Mağribi ve Abdullah Ahmed el-Hıdır'ın beraberinde 5 Husi milisin cenazesinin bugün başkent Sana'da defnedildiği bildirildi.

Ölen milislerin farklı cephelerde girilen çatışmalarda öldüğüne işaret edildi.

Husilerin dronu imha edildi

Ayrıca, askeri bir yetkiliden edinilen bilgiye göre; Hudeyde kentinin Dureyhimi ilçesinde Husilere ait bir drone da Yemen ordusu tarafından imha edildi.

Askeri yetkili, etkisiz hale getirilen dronun orduya ait mevzileri keşif için kullanıldığını ifade etti.

Yemen'deki durum

Uzun zamandır siyasi istikrarsızlığın devam ettiği Yemen'de İran destekli Husiler, 2014 Eylül'den beri başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de 2015 Mart'tan beri Husilere karşı operasyonlar yaparak Yemen hükümetine destek oluyor.

Husiler kimdir?

Husiler, Şiiliğin bir kolu olan Zeyyidiye'ye mensuptur. Zeyyidiler, Husi nüfusunun üçte birini oluşturuyor.

Husiler, 1962 senesine kadar bin yıl süresince Yemen’in kuzeyini yönetti.

Husilerin adının ise Hüseyin Bedir el Din el Husi'den geldiği bilinmektedir.

El Husi, grubun 2004'te gerçekleştirdiği ilk isyanı yönetmesiyle biliniyor.