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Aktüel

Yemen'de Husilerden Suudi Arabistan, BAE ve İsrail'e üstü kapalı tehdit

Yeniakit Publisher
2020-07-13 04:14:23 -
Yemen'de Husilerden Suudi Arabistan, BAE ve İsrail'e üstü kapalı tehdit

YEMEN (AA) - Yemen'de İran tarafından desteklenen Husiler, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail'den hassas ve önemli hedeflere ilişkin istihbari bilgilere dayalı veri bankasına sahip olduklarını açıkladı.

Husilere ait Saba haber ajansına göre, İstihbarat ve Keşif Kurulu Başkanı Abdullah Yahya el-Hakim, Husilere bağlı güçlerin elinde bugün artık yalnızca Suudi Arabistan ve BAE'deki değil hatta Tel Aviv'deki ve daha da uzaktaki hassas ve önemli hedeflere ilişkin veri bankası olduğunu söyledi.

Hakim, ellerindeki istihbari bilgilerin ne olduğu ya da adı geçen ülkelerdeki hedeflere ilişkin ise bilgi vermedi.

İran destekli Husilerin, bugüne kadar yaptığı açıklamalarda ilk kez İsrail'den söz etmiş olması dikkati çekerken, adı geçen ülkelerden ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

5 yıldan uzun bir süredir devam eden Yemen krizinde insanların yüzde 80'i insani yardımlara muhtaç hale gelirken, milyonlarca Yemenli açlıkla karşı karşıya yaşam mücadelesi veriyor.

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