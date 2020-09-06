  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yemen'de 5 Husi milis idam cezasına çarptırıldı
Aktüel

Yemen'de 5 Husi milis idam cezasına çarptırıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-06 21:38:44 -
Yemen'de 5 Husi milis idam cezasına çarptırıldı

MARİB (AA) - Yemen'in Marib kentindeki Askeri Mahkeme, 5 Husi hakkında idam cezası verdi.

Yemen ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Marib Askeri Mahkemesi'nin, aynı davada yargılanan 6 Husi milisten 5'ini idam cezasına çarptırdığı belirtildi.

Sanıklara yöneltilen suçlamalar arasında, subaylara suikast düzenlemenin yanı sıra orduya ait askeri araçları hedef almak için mayın tuzaklamanın yer aldığı ifade edildi.

Mahkeme ayrıca davada yargılanan diğer Husi milisin beraatine hükmetti.

Söz konusu hükmün, Yemen'de savaşın başladığı 2015'ten bu yana İran destekli Husiler aleyhinde alınmış ilk idam kararı olduğu belirtildi.

Husilerden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşte Türkiye'ye diklenmeye kalkan Yunanistan'da anket sonuçları
Dünya

İşte Türkiye'ye diklenmeye kalkan Yunanistan'da anket sonuçları

Yunanistan'da yapılan ankette, vatandaşların yüzde 47.1'i Türkiye'ye karşı askeri güç kullanılmaması gerektiğini ifade etti.

Yunanistan sınırına tank sevkiyatı yapıldığı iddia edilmişti... Gerçek ortaya çıktı
Gündem

Yunanistan sınırına tank sevkiyatı yapıldığı iddia edilmişti... Gerçek ortaya çıktı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimin ardından Suriye sınırındaki tankları Yunanistan sınırına sevk etmeye başladığ..
Gündeme bomba gibi düşen iddia: Demirtaş yeni parti kuruyor! İşte hedefi
Siyaset

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Demirtaş yeni parti kuruyor! İşte hedefi

Gazeteci Mahmut Övür, HDP'nin eski Eş Genel Başkanı terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ın yeni bir sol parti kuracağını iddia etti...
Satılık 2017 model Toyota Corolla
Satılık 2017 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı