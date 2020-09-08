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Aktüel Yemen ordusu 25 Husinin öldürüldüğünü duyurdu
Aktüel

Yemen ordusu 25 Husinin öldürüldüğünü duyurdu

Yeniakit Publisher
2020-09-08 22:05:37 -
Yemen ordusu 25 Husinin öldürüldüğünü duyurdu

ADEN (AA) - Yemen ordusu, ülkenin doğusundaki Marib ilinde Husiler ile girilen çatışmada 25 milisin öldürüldüğünü duyurdu.

Yemen ordusu basın merkezinden yapılan açıklamada, Marib'in Mehiliye ilçesinde pusuya düşürülen 25 Husi'nin öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Husilere yönelik hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.


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