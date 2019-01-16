0553 313 94 23

Yemen için gazete kağıtlarından sepet yapıp sattılar

İHH İnsani Yardım Vakfı Ümraniye Temsilciliği Kadın Kolları Sorumlusu Şeyma Güneş:- "Sepetler çok amaçlı kullanılıyor. Farklı boyutlarda yaparak hayırseverlerin Yemen'e destek olmalarını sağladık"

16 Ocak 2019 Çarşamba 16:17
Yemen için gazete kağıtlarından sepet yapıp sattılar

İSTANBUL (AA) - İHH İnsani Yardım Vakfı Ümraniye Temsilciliği gönüllüleri, Yemen'deki çocuklar yararına gazete kağıtlarından sepet yaparak sattı.

Temsilcilikte bir araya gelen kadın gönüllüler, topladıkları gazete kağıtlarından sepet yaparak farklı renklere boyadı.

Hayırseverlere satılan sepetlerden elde edilen gelir Yemen'e gönderildi.

Ümraniye İHH İnsani Yardım Vakfı Temsilciliği Kadın Kolları Sorumlusu Şeyma Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyi hem yardım hem de geri dönüşüme katkı amacıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

15 kişilik bir ekiple yaklaşık 50 sepet yaptıklarını belirten Güneş, "Basit gibi görünen gazete kağıtlarından herkesin kullanabileceği, sıfır atık sıfır kayıp projesine de destek olarak doğaya zarar vermeyecek bir ürün ortaya çıkardık. Projemizi üretirken 'Yemen için neler yapmalıyız.' diye düşündük. Sepet, hem gönüllülerimiz arasında birliği, beraberliği ve dayanışmayı arttırdı hem de gönül coğrafyamıza el uzatmamızı sağladı. Sepet çok kullanışlı." dedi.

Güneş, gazete kağıtlarının suya dayanıklı olduğunu ifade ederek,"Gazete kağıtlarını şerit haline getiriyoruz. Şeritleri kıvırarak iç içe geçirerek örme işlemine geçiyoruz. Ardından farklı renklerde boyayıp üzerine vernik atıyoruz. Sepetler çok amaçlı kullanılıyor. Farklı boyutlarını da yaparak hayırseverlerin Yemen'e destek olmalarını sağladık. " şeklinde konuştu.

Vatandaşların kampanyaya destek vermesinden memnun olduklarını vurgulayan Güneş, şunları kaydetti:

"Yemen'de insanlık ölüyor. 2014 yılından beri 50 bini çocuk olmak üzere yüz binlerce insan öldü. 14 milyon insan, açlık nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya. Bugün Yemen'de insanlık ölüyor. Yükselen feryatlara, çığlıklara duyarsız kalamazdık. Birileri kör, sağır, dilsiz olabilir ama biz asla olamayız. Tarih boyunca hep mağdur ve mazlumların yanında yer alan bir ecdadın torunları olarak tarihin omuzlarımıza yüklediği sorumluluk bilinciyle hareket etmek zorundayız."


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 16:17
  1. gönüllüler
  2. İHH
  3. ihh ümraniye temsilciliği
  4. Ümraniye
  5. yardım
  6. Yemen

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    INFINITI QX Inspiration Concept'e en iyi konsept ödülü
    1. INFINITI QX Inspiration Concept'e en..
    2. İngiltere'deki Brexit oylaması
    3. Çöpten 35 milyon kilovatlık elektrik..
    4. Zeytin kadar karpuz
    5. Anayasa Mahkemesi'nden flaş 'dilenci'..
    6. Atık toplayan Suriyeli genç, girdiği..
    7. Hakkari'de tamamı toprağa gömülü..
    8. KKTC’den Yemen yardımı
    9. Evi yıkılan amca gözyaşlarını tutamadı
    10. Özel halk otobüsünü karıştıran taciz!..
    11. İİT'den G77+Çin Grubu başkanlığını..
    12. "İranlılar yılda yaklaşık 1 milyar..
    13. Tunceli'deki kar yağışı
    14. Müzik dünyasının alternatif isimleri..
    15. "Örgütün illegal işlerinin başında..
    16. Bolu'da yarın okullar tatil mi? Bolu..
    17. Yemen için gazete kağıtlarından sepet..
    18. Minik öğrenciler harçlıklarıyla sokak..
    19. Ağrı'da PKK/KCK operasyonu
    20. Münbiç'teki birleşik müşterek devriye..
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar

    Günün Karikatürü

    16 Ocak 2019
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın
    Yaptırmayan yandı! 2 bin 558 lira cezası var
    Yaptırmayan yandı! 2 bin 558 lira cezası var