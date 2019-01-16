Yemen için gazete kağıtlarından sepet yapıp sattılar

İSTANBUL (AA) - İHH İnsani Yardım Vakfı Ümraniye Temsilciliği gönüllüleri, Yemen'deki çocuklar yararına gazete kağıtlarından sepet yaparak sattı.

Temsilcilikte bir araya gelen kadın gönüllüler, topladıkları gazete kağıtlarından sepet yaparak farklı renklere boyadı.

Hayırseverlere satılan sepetlerden elde edilen gelir Yemen'e gönderildi.

Ümraniye İHH İnsani Yardım Vakfı Temsilciliği Kadın Kolları Sorumlusu Şeyma Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyi hem yardım hem de geri dönüşüme katkı amacıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

15 kişilik bir ekiple yaklaşık 50 sepet yaptıklarını belirten Güneş, "Basit gibi görünen gazete kağıtlarından herkesin kullanabileceği, sıfır atık sıfır kayıp projesine de destek olarak doğaya zarar vermeyecek bir ürün ortaya çıkardık. Projemizi üretirken 'Yemen için neler yapmalıyız.' diye düşündük. Sepet, hem gönüllülerimiz arasında birliği, beraberliği ve dayanışmayı arttırdı hem de gönül coğrafyamıza el uzatmamızı sağladı. Sepet çok kullanışlı." dedi.

Güneş, gazete kağıtlarının suya dayanıklı olduğunu ifade ederek,"Gazete kağıtlarını şerit haline getiriyoruz. Şeritleri kıvırarak iç içe geçirerek örme işlemine geçiyoruz. Ardından farklı renklerde boyayıp üzerine vernik atıyoruz. Sepetler çok amaçlı kullanılıyor. Farklı boyutlarını da yaparak hayırseverlerin Yemen'e destek olmalarını sağladık. " şeklinde konuştu.

Vatandaşların kampanyaya destek vermesinden memnun olduklarını vurgulayan Güneş, şunları kaydetti:

"Yemen'de insanlık ölüyor. 2014 yılından beri 50 bini çocuk olmak üzere yüz binlerce insan öldü. 14 milyon insan, açlık nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya. Bugün Yemen'de insanlık ölüyor. Yükselen feryatlara, çığlıklara duyarsız kalamazdık. Birileri kör, sağır, dilsiz olabilir ama biz asla olamayız. Tarih boyunca hep mağdur ve mazlumların yanında yer alan bir ecdadın torunları olarak tarihin omuzlarımıza yüklediği sorumluluk bilinciyle hareket etmek zorundayız."



