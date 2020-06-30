Yemen Cumhurbaşkanı Hadi'den Riyad Anlaşması'nın uygulanmasına bağlılık mesajı

ADEN (AA) - Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) ile imzalanan Riyad Anlaşması'nın uygulanmasına bağlı olduklarını söyledi.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Hadi, ABD'nin Yemen Büyükelçisi Christopher Henzel'i, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki ofisinde kabul etti.

Görüşmede, Hadi, Yemen hükümeti ile BAE tarafından desteklenen ayrılıkçı GGK arasında imzalanan Riyad Anlaşması'nın uygulanmasına bağlı olduğunu yineledi.

Yemenlilerin kanının dökülmemesi için barış seçeneklerine bağlı olduklarını ifade eden Hadi, Husilerin küstahlığı ile mücadele etmek için hükümetin verdiği tavizlere dikkati çekti.

Hadi "İran'ın savaşı uzatmak ve komşu ülkeleri tehdit etmek için silah kaçakçılığını devam ettirmeye çalıştığını" ifade etti.

ABD Büyükelçisi Henzel ise, ülkesinin Yemen'deki meşru hükümeti destekleyen bir tutumu olduğunu ifade etti.

- Riyad Anlaşması

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile GGK arasında, "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların savunma ve içişleri bakanlıklarına bağlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi maddeleri içeren Riyad Anlaşması imzalanmıştı. Ancak özellikle anlaşmanın güvenlik maddeleri uygulanamamıştı.

GGK 26 Nisan'da, ülkenin güneyinde olağanüstü hal ve sözde özerklik ilan etmişti. Yemen'in güneyinde yer alan 8 ilden Hadramevt, Şebva, Mehra, Ebyen ve Sokotra'daki yetkililer ise yaptıkları açıklamalarda özerklik ilanını reddederek Cumhurbaşkanı Hadi'ye ve meşruiyete bağlılıklarını bildirmişti.