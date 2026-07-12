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Gündem Ne dediğini o da bilmiyor! Erdoğan düşmanlığı Akif Beki’ye su kaynattırmış
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Ne dediğini o da bilmiyor! Erdoğan düşmanlığı Akif Beki’ye su kaynattırmış

Yeniakit Publisher
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Ne dediğini o da bilmiyor! Erdoğan düşmanlığı Akif Beki’ye su kaynattırmış

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında Karar yazarı Akif Beki’yi sert sözlerle eleştirdi. Beki'nin Batı dünyasına duyduğu hayranlığın çifte standart barındırdığını ve düştüğü çelişkilerin tam bir "klinik vaka" boyutu kazandığını belirten Karahasanoğlu, Gazze katliamına sessiz kalan Avrupa ve Amerika üzerinden muhalif basının geldiği noktayı anlattı.

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında Gelecek Partili Karar yazarı Akif Beki’yi sert sözlerle eleştirdi. Karahasanoğlu, Beki'nin cumhurbaşkanına olan karşıtlığı yüzünden yazılarında büyük bir kafa karışıklığı yaşadığını vurgulayarak somut örnekler verdi. Karahasanoğlu, "Kafanız karıştı değil mi? Erdoğan düşmanlığı Akif Beki’ye su kaynattırmış, ne dediğini o da bilmiyor" ifadelerini kullandı.

Beki'nin Batı dünyasını ve oradaki liderleri överken düştüğü çelişkilerin tam bir "klinik vaka" boyutuna ulaştığına dikkat çeken yazar, bu durumu ağır bir dille eleştirdi.

Yazısında Akif Beki’nin Avrupa ve Amerika'daki hukuk düzenine hayranlık duyduğunu fakat bu hayranlığın çifte standart barındırdığını belirten Karahasanoğlu, Batı dünyasının gerçek yüzünü görmezden geldiğini hatırlattı.

Beki'nin yere göğe sığdıramadığı Avrupa ve Amerika'nın Gazze'deki katliamlara ses çıkaramadığını, ayrıca Kıbrıs Barış Harekatı askerlerine yönelik çirkin iftiralara ortak olduğunu söyledi. Bu duruma tepki gösteren yazar, Beki'nin Batı'ya olan övgüleri karşısında, "Bir başka ülkenin dini liderini öldürmek üzere füzeler atılırken hukuk neredeydi?" ve "Bizim Hans'ın takdirine, George'un onayına ihtiyacımız mı var?" sorularını yönelterek muhalif basının aşağılık kompleksi içinde olduğunu vurguladı.

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