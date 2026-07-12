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Gündem Ahbap’taki rezaletin ortaya saçıldığı günde Bakan Gürlek'ten anlamlı bağış! Kazandığı 150 bin lira tazminatı Kızılay’a gönderdi: Vatandaşımız güven içinde bağış yapabilir!
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Ahbap’taki rezaletin ortaya saçıldığı günde Bakan Gürlek'ten anlamlı bağış! Kazandığı 150 bin lira tazminatı Kızılay’a gönderdi: Vatandaşımız güven içinde bağış yapabilir!

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Ahbap’taki rezaletin ortaya saçıldığı günde Bakan Gürlek'ten anlamlı bağış! Kazandığı 150 bin lira tazminatı Kızılay’a gönderdi: Vatandaşımız güven içinde bağış yapabilir!

Türkiye başında Haluk Levent’in olduğu Ahbap Derneği’ndeki 1 milyarlık bahis ve zimmet skandallarını konuşurken Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kızılay’a anlamlı bir bağışta bulundu. Kazandığı 150 bin lira tutarındaki tazminatı Kızılay’a bağışlayan Gürlek, vatandaşlara da “Türk Kızılay’a gönül rahatlığıyla ve güven içinde bağış yapabilir; yapılan her katkının bir ihtiyaç sahibine umut umut, bir yaraya merhem olacağına güvenebilirsiniz” sözleriyle seslendi.

Türkiye, AHBAP Derneği'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında bugün gözaltına alınan Haluk Levent’in bağışçıların paralarıyla 2020-2026 yılları arasında 990 milyon liralık bahis oynadığı ve 390 milyon lira kaybettiği, ayrıca Levent’in asistanı Yeliz Kaya’nın hesabına AHBAP’tan 120 milyon TL transfer edildiği iddialarıyla çalkalanırken Adalet Bakanı Aktın Gürlek’ten Kızılay’a anlamlı bir bağış geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile şahsına yönelik haksız ithamlar nedeniyle açmış olduğu manevi tazminat davasında kazandığı 150 bin lirayı Kızılay’a bağışladığını belirten Gürlek, şunları söyledi:

MİLLETİMİZİN MERHAMET ELİ...

“Köklü geçmişi, fedakâr çalışanları ve gönüllüleriyle; afetlerde ve kriz anlarında ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türk Kızılay, aziz milletimizin yardımseverlik ruhunun en güçlü temsilcilerinden biridir. Vatandaşlarımız, Türk Kızılay’a gönül rahatlığıyla ve güven içinde bağış yapabilir; yapılan her katkının bir ihtiyaç sahibine umut, bir yaraya merhem olacağına güvenebilir. Bu vesileyle; şahsıma yönelik haksız ithamlar nedeniyle açmış olduğum bir manevi tazminat davası neticesinde tahsil edilen 150 bin TL tutarı Kızılay‘a bağışladım. Milletimizin merhamet elini dünyanın dört bir yanına ulaştıran, iyiliğin ve dayanışmanın sembolü olan Türk Kızılay’ın tüm çalışanlarına ve gönüllülerine teşekkür ediyorum. Dayanışmanın, merhametin ve kardeşliğin yanında olmaya devam edeceğiz.”

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