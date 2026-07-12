Ahbap’taki rezaletin ortaya saçıldığı günde Bakan Gürlek'ten anlamlı bağış! Kazandığı 150 bin lira tazminatı Kızılay’a gönderdi: Vatandaşımız güven içinde bağış yapabilir!

Türkiye, AHBAP Derneği'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında bugün gözaltına alınan Haluk Levent’in bağışçıların paralarıyla 2020-2026 yılları arasında 990 milyon liralık bahis oynadığı ve 390 milyon lira kaybettiği, ayrıca Levent’in asistanı Yeliz Kaya’nın hesabına AHBAP’tan 120 milyon TL transfer edildiği iddialarıyla çalkalanırken Adalet Bakanı Aktın Gürlek’ten Kızılay’a anlamlı bir bağış geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile şahsına yönelik haksız ithamlar nedeniyle açmış olduğu manevi tazminat davasında kazandığı 150 bin lirayı Kızılay’a bağışladığını belirten Gürlek, şunları söyledi:

MİLLETİMİZİN MERHAMET ELİ...

“Köklü geçmişi, fedakâr çalışanları ve gönüllüleriyle; afetlerde ve kriz anlarında ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türk Kızılay, aziz milletimizin yardımseverlik ruhunun en güçlü temsilcilerinden biridir. Vatandaşlarımız, Türk Kızılay’a gönül rahatlığıyla ve güven içinde bağış yapabilir; yapılan her katkının bir ihtiyaç sahibine umut, bir yaraya merhem olacağına güvenebilir. Bu vesileyle; şahsıma yönelik haksız ithamlar nedeniyle açmış olduğum bir manevi tazminat davası neticesinde tahsil edilen 150 bin TL tutarı Kızılay‘a bağışladım. Milletimizin merhamet elini dünyanın dört bir yanına ulaştıran, iyiliğin ve dayanışmanın sembolü olan Türk Kızılay’ın tüm çalışanlarına ve gönüllülerine teşekkür ediyorum. Dayanışmanın, merhametin ve kardeşliğin yanında olmaya devam edeceğiz.”