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Yemeklerimize kullandığımız tuz zararlı mı?

Canan Karatay, sağlıklı yaşlanmanın doğal, bozulmamış, besinler tüketmeye bağlı olduğunu söyledi. Tuz tüketiminin insan sağlığı için önemli olduğuna değinen Karatay, "Kristal kaya tuzu tüketilebilir çok sağlıklıdır. Vücudumuzun yüzde 60'ı sudur, hücrelerimizin yüzde 60'ı sudur ama bu su tuzlu sudur.

04 Mayıs 2018 Cuma 15:23
Yemeklerimize kullandığımız tuz zararlı mı?

Endüstrinin kullandığı sofra tuzunu insan vücudu kullanamıyor ondan hastalanıyoruz. Sofra tuzu tehlikelidir ve kullanılmaması gerekir. Kristal kaya tuzuyla hiçbir benzerliği yoktur." ifadelerine yer verdi.

‘’SOFRA TUZU TEHLİKELİDİR’’

"Bildiğimiz sofra tuzu endüstri için üretilmiştir. Fabrikalarda her türlü endüstride bunu kullanıyoruz. Endüstrinin kullandığı sofra tuzunu insan vücudu kullanamıyor, ondan hastalanıyoruz. Sofra tuzu tehlikelidir ve kullanılmaması gerekir."

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 15:23
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