Yemeklerimize kullandığımız tuz zararlı mı?

Endüstrinin kullandığı sofra tuzunu insan vücudu kullanamıyor ondan hastalanıyoruz. Sofra tuzu tehlikelidir ve kullanılmaması gerekir. Kristal kaya tuzuyla hiçbir benzerliği yoktur." ifadelerine yer verdi.

‘’SOFRA TUZU TEHLİKELİDİR’’

"Bildiğimiz sofra tuzu endüstri için üretilmiştir. Fabrikalarda her türlü endüstride bunu kullanıyoruz. Endüstrinin kullandığı sofra tuzunu insan vücudu kullanamıyor, ondan hastalanıyoruz. Sofra tuzu tehlikelidir ve kullanılmaması gerekir."