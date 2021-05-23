Yem sanayicilerinin gözü TMO’da

Karakuş, yem sektöründe yaşanan fiyat artışlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Karakuş, dünyada hububat ve yağlı tohumlar üretiminde bir sıkıntı olmadığına işaret ederek, aşırı stoklama refleksi, kuraklık ve tedarik sorunları nedeniyle fiyatların yükseldiğini bildirdi. TMO’nun geçen yıl piyasadaki etkinliğiyle yem ham maddeleri arasında bulunan arpa, mısır, buğday gibi ürünlerin fiyatlarının dünyada görülen artışlardan daha fazla yükselmediğini vurgulayan Karakuş, “TMO’nun bu sene yapması gereken bir şey var. TMO arpa, mısır, buğday gibi regülasyon görevini sağladığı ürünlerin satış fiyatlarını en kısa sürede açıklamalı. Arpa fiyatları yükselince yem sektörü buğday almaya başladı. Buğday fiyatları artmaya başladı. TMO’nun fiyatları açıklaması piyasada fiyatların artış hızını kesebilir” dedi.

Gümrük vergileri sıfırlanmalı

Karakuş, nisan sonundan itibaren buğday, arpa ve mısırda gümrük vergisinin tekrar uygulanmaya başladığını hatırlatarak, şunları kaydetti: “Şu an buğdayda yüzde 45, arpada yüzde 35 ve mısırda yüzde 25 gümrük vergisi var. Bu vergiler bir şey ifade etmiyor. İthal edeceğimiz yerler bu vergileri görünce ona göre pozisyon alıyor. Buğday, arpa ve mısırda gümrük vergileri sıfırlanmalı ve özel sektör de ithalat yapabilmeli. Bu da fiyatların dengelenmesine yardımcı olacaktır.”