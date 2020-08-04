Yem bitkisi yerine vişne ve kiraz ağacı dikti, tonlarca ürünü dalından satıyor

BAYBURT (AA) - BEŞİR KELLECİ - Bayburtlu Ahmet Temizsoy, köyünde oluşturduğu vişne ve kiraz bahçesinde yetiştirdiği tonlarca ürünü dalından satıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde astsubay olarak 23 yıl görev yapan Ahmet Temizsoy (46), 2008 yılında görev yeri olan Afyonkarahisar'daki vişne ve kiraz bahçelerinden etkilenerek, memleketi Bayburt'un Gez köyünde aynı bahçelerden kurmaya karar verdi.

Yaklaşık 110 dönümlük araziyi 8 bin ağaçla 12 yılda meyve bahçesine çeviren Temizsoy, 2017 yılında emekli olmasının ardından eşi ve iki çocuğuyla beraber köyüne dönerek burada yaşamaya başladı.

Yıllık 12 ton vişne, 3 ton da kiraz yetiştiren Temizsoy, ürünlerinin önemli bir kısmını dalından alıcıyla buluştururken gelen siparişleri de karşılamaya çalışıyor.

Köyüne 2019'daki yerel seçimlerde muhtar seçilen Temizsoy'un hedefi, burada çeşit çeşit meyve bahçeleri kurarak hemşehrilerine örnek olmak.

- "Müşteriler istediği kadar meyveyi dalından topluyor"

Temizsoy, AA muhabirine emekliliğinin ardından memleketine dönerek güzel şeyler yapmayı hayal ettiğini söyledi.

Afyonkarahisar'da gördüğü meyve bahçelerini köyündeki arazisine uygulamaya karar verdiğini anlatan Temizsoy, "Orası da Bayburt gibi soğuk iklime sahipti ama müthiş bir şekilde vişne ve kiraz üretiliyordu. Bunun merakı üzerine Bayburt'taki mevcut arazimizden toprak numunesi götürüp tahlil yaptırdık. Buna müteakip Afyonda bir firmanın fidanları buraya uyumlu çıktı. Oradan otobüslerle meyve fidanlarını buraya gönderdik ve meyveciliğe ilk adımı atmış olduk." dedi.

Temizsoy, araziyi daha önce yonca, korunga gibi yem bitkisi ekerek değerlendirdiklerini anlatarak, vişne ve kiraz bahçesi oluşturarak çok daha kazançlı ve örnek bir iş yaptıklarını ifade etti.

Bahçeye gelen müşterilerin istediği kadar meyveyi dalından topladığını, Bayburt ve çevre illerden müthiş bir talep olduğunu aktaran Temizsoy, şunları kaydetti:

"Dönem itibariyle Türkiye'de kiraz bitiyor en son Bayburt kirazı çıkıyor. Kirazımız çıktığı zaman bizim hiçbir şekilde toplayalım, pazara götürüp satalım, tüketelim gibi bir çabamız yok. Kirazı vatandaşlarımız geliyor, topluyor tartı işlemi yapılıp burada satılıyor. Vişne biraz daha geç olduğu için talebimiz çok. Aşırı derecede sipariş alıyoruz. Dolayısıyla kendi tuttuğumuz işçiler, Bayburt'tan veya köyümüzden gelen vatandaşlar hem kendilerine topluyorlar hem de bize yardımcı oluyorlar. Toplanmasının ardından bizim pazar ekibimiz siparişleri götürüyor. Günlük ortalama 100 kasa sipariş ulaştırıyoruz."

Temizsoy, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce köylerinde 14 meyve bahçesi oluşturulduğuna da dikkati çekerek, Vali Cüneyt Epcim ile İl Müdürü Selami Ersen'e teşekkür etti.

Dalından taze vişne yemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten müşterilerden Mustafa Topal ise bahçe sahibinin kendilerine özgürlük tanıdığını belirterek, "Dalından taze taze vişnelerimizi topluyoruz. Hem burada yiyoruz hem de istediğimiz kadar satın alıyoruz. Aynı zamanda burada piknik havası oluşuyor." diye konuştu.

Tarım işçisi bulmakta zorlanan Temizsoy'a yardım için bahçeye gelen Ali Karaaslan da hem kendileri hem de bahçe sahibi için vişne topladıklarını aktardı.

