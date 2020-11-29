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Spor Yelkende RS:X Avrupa Şampiyonası tamamlandı
Spor

Yelkende RS:X Avrupa Şampiyonası tamamlandı

Yeniakit Publisher
2020-11-29 10:15:45 -
Yelkende RS:X Avrupa Şampiyonası tamamlandı

ANKARA (AA) - Yelkende Portekiz'de düzenlenen RS:X Avrupa Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Vilamoura'da gerçekleştirilen şampiyonada 31 sporcunun mücadele ettiği kadınlar kategorisinde, olimpik milli sporcu Dilara Uralp (Çeşmealtı Rüzgar Sörfü ve Yelken Kulübü) yarışları 19. sırada tamamladı.

43 sporcunun yarıştığı erkekler kategorisinde ise olimpik milli sporcu Onur Cavit Biriz (Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi) 31. oldu.

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