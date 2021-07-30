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Gündem Yekta Saraç hangi göreve getirilidi? Yekta Saraç yeni görevi ne oldu?
Gündem

Yekta Saraç hangi göreve getirilidi? Yekta Saraç yeni görevi ne oldu?

YÖK’te başkanlık değişimi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Prof. Dr. Yekta Saraç’ın, yerine Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar seçildi. Peki Yekta Saraç neden görevde alındı? Yekta Saraç yeni görevi ne oldu? Yekta Saraç hangi göreve getirildi? Yekta Saraç ne iş yapıyor? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-07-30 08:00:00 - 2021-07-30 08:01:15
Yekta Saraç hangi göreve getirilidi? Yekta Saraç yeni görevi ne oldu?

Son dakika Resmi Gazete kararları… Yüksek öğretim kurumlarından sorumlu olan, onları denetleyen, Yüksek öğretim kurumlarının öğretimini planlayan ve bir kamu kurumu olan YÖK’ün yönetiminde değişikliğe gidildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararıyla YÖK Başkanı başkanı koltuğunda bayrak değişimi sözkonusu oldu.

Yekta Saraç hangi göreve getirilidi? 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığına atama Resmi Gazetede yayımlandı. YÖK Başkanı olarak görev yapan Prof. Dr. Yekta Saraç, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine getirilirken, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığına ise Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar seçildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Marmara Üniversitesi’nin Twitter hesabından da Özvar'ın YÖK üyesi ve YÖK Başkanı olarak atanmasına ilişkin paylaşım yapıldı:  "Rektörümüz Prof. Dr. Erol Özvar YÖK Başkanı olarak atanmıştır. Ülkemize, eğitim ve öğretim camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz."

Yekta Saraç kimdir?

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