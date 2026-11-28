13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar skandalı! Ahlaksız 4 sapık tutuklandı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde 13 yaşındaki kız çocuğuna yönelik cinsel istismar skandalı vicdanları kanattı. İnsani ve ahlaki tüm değerleri ayaklar altına alan bu haysiyetsiz ve aşağılık saldırının ardından harekete geçen polis, olaya karışan 6 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı; adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde insanlık onurunu ve toplumsal ahlakı hiçe sayan alçakça bir istismar skandalı yargıya taşındı.
Cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla adli süreçteki 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ovaeymir Mahallesi'nde 13 yaşındaki kız çocuğuna yönelik cinsel istismar iddiaları üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda S.A. (15), K.V. (15), M.K. (15), E.Ş. (16), M.T. (16) ve H.Y. (18) polislerce gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen adli süreçteki H.Y, K.V, S.A. ve M.K. tutuklandı, diğer 2 adli süreçteki çocuk adli kontrol şartıyla serbest.
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