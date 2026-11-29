Türk F-16'ları Avrupa'ya ulaştı! 1 Nisan'a kadar 7/24 alarm nöbeti tutacaklar
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Hava Kuvvetlerine bağlı 5 F-16 savaş uçağı ve 109 personelin NATO görevi kapsamında Romanya'ya intikal ettiğini duyurdu. Türk birliği, 1 Nisan 2027'ye kadar bölgede görev yapacak.
Türk Hava Kuvvetleri, NATO'nun Geliştirilmiş Hava Polisliği (Enhanced Air Policing-eAP) Blok-73 görevi kapsamında Romanya'da görev üstlendi.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığına bağlı 5 F-16 savaş uçağı ve 109 personel, 26 Kasım'da Romanya'nın Feteşti kentindeki Borcea 86'ncı Hava Üssüne ulaştı.
TÜRK BİRLİĞİ GÖREVİ DEVRALDI
27 Kasım'da gerçekleştirilen devir teslim töreninin ardından Türk birliği resmen görevine başladı.
Türk F-16'ları, 1 Nisan 2027 tarihine kadar NATO'nun hava polisliği faaliyetleri kapsamında görev yapacak.
GECE GÜNDÜZ ALARM NÖBETİ TUTACAKLAR
Görev süresince 7 gün 24 saat alarm reaksiyon nöbeti tutacak olan Türk birliği, NATO ve Romanya Hava Kuvvetleri ile müşterek görevler de icra edecek.
MSB'DEN "GÖKYÜZÜNÜN KAHRAMANLARI" MESAJI
Milli Savunma Bakanlığı, "Gökyüzünde güven, NATO’da güç birliği!" başlığıyla yaptığı açıklamada, "Gökyüzünün kahramanlarına görevlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.
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