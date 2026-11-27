Türkiye'den flaş hamle! Skandal sonrası Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Kalandia, Beşiktaş'ın Batum'da oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında yaşanan vahim olaylara ilişkin Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Archil Kalandia, Beşiktaş'ın Batum'da oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında yaşanan vahim olaylara ilişkin Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Büyükelçi Kalandia Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, Beşiktaş'ın Batum'da oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında yaşanan vahim olaylara ilişkin tepki iletildi ve çeşitli kanıtlar paylaşıldı.
Olayların tüm yönleriyle soruşturulmasının yanı sıra Türk vatandaşlarına yönelik orantısız güç kullanımı ve müdahalenin sorumluları hakkında gereken hukuki işlemlerin yapılması talep edildi.